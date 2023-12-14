"Для жінок у науці": L'Oréal Україна відзначила трьох переможниць серед українських жінок-науковиць

Премія реалізовується компанією L’Oréal Україна з 2018 року і є частиною глобальної програми L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці". Мета премії — підтримати та відзначити талановитих жінок-науковиць, заохотити молодих жінок обирати наукові професії й допомагати їм у їхній кар’єрі.

L’Oréal Україна оголосила імена трьох лауреаток, переможниць п’ятого сезону української Премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці". Церемонія нагородження відбулася 7 грудня.

У цей надскладний час для нашої країни премія "Для жінок у науці" набуває особливого значення і від того стає ще актуальнішою.

"Сьогодні наука, як і вся наша країна, переживає надскладні часи. Чимало наукових інституцій зруйновані. Багато науковців вимушено покинули домівки і виїхали за кордон. Ми хочемо підтримати наших науковиць, дати їм можливість реалізувати свої наукові таланти. Адже Україні потрібна наука, а науці потрібні жінки!" — зазначає Катерина Захараш, Директорка з корпоративних комунікацій L’Oréal Україна.

Цього року організаційний комітет Премії отримав понад 100 заявок від жінок-науковиць з різних міст України та різних галузей науки. Найбільше заявок з міст-мільйонників: Києва, Львова та Харкова, а найпопулярнішим напрямом стала хімія, на другому місці — медицина і біологія. Кожну заяву оцінювало незалежне журі, до складу якого входять провідні науковці та науковиці України — академіки, які є визнаними фахівцями у STEM-галузях.

Члени журі відібрали десятьох фіналісток для участі у співбесідах у жовтні 2023 року. За результатами співбесід обрано трьох переможниць. Ними стали:

● Христина Гнатенко, Докторка фізико-математичних наук, професорка кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука Львівського національного університету імені Івана Франка

● Ольга Ларіна, Кандидатка хімічних наук, старша наукова співробітниця Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії наук України

● Наталія Стасюк, Кандидатка хімічних наук, старша наукова співробітниця Інституту біології клітини Національної академії наук України

Кожна лауреатка отримає 300 000 гривень на реалізацію своєї наукової діяльності. Крім того, цьогоріч за рішенням журі відзначені ще шість молодих науковиць за визначні успіхи в науковій кар’єрі. Ними стали:

● Катерина Губенко, кандидатка фізико-математичних наук, наукова співробітниця Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

● Наталія Король, Кандидатка хімічних наук, доцентка кафедри органічної хімії Ужгородського національного університету

● Олеся Кучерів, Докторка філософії зі спеціальності "Хімія", молодша наукова співробітниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка

● Ольга Лісаковська, Кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту біохімії імені О. В. Палладіна

● Яна Носова, Доцентка кафедри біомедичної інженерії, кандидатка технічних наук Харківського національного університету радіоелектроніки

● Анастасія Рабоконь, Кандидатка біологічних наук, наукова співробітниця Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

Фундація L’Oréal започаткувала програму "Для жінок у науці" 1998 року в партнерстві з UNESCO. Мета Премії — відзначити й підтримати талановитих жінок-науковиць і заохотити молодих жінок обирати наукові професії.

Цього року премія L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" відзначає своє 25-річчя. Премію присуджують у 117 країнах світу. Від самого запровадження програми понад 4100 талановитих молодих жінок-науковиць, серед яких аспірантки, кандидатки та докторки наук, здобули визнання, а сім з них отримали Нобелівську премію. Від початку заснування Премії в Україні відзначили 12 науковиць, одна з яких стала лауреаткою міжнародної премії.