Нардеп Куницький порушив закордонне відрядження: прокуратура взялася за справу

За словами генпрокурора Андрія Костіна, за незаконний виїзд за кордон народному депутату Олександру Куницькому може загрожувати до трьох років обмеження терміну.

Генеральний прокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження у справі народного депутата "Слуги народу" Олександра Куницького у зв'язку з його незаконним виїздом за кордон без належних підстав для посадових осіб. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

"Повідомляємо, що Генеральним прокурором 13.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України", — повідомили в Офісі генерального прокурора на запит журналістів щодо депутата Куницького.

Зазначимо, що ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України передбачає мінімальну санкцію — штраф, а максимальну — обмеження волі строком до трьох років. А відповідальність за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу (використання завідомо підробленого документа) передбачає штраф або арешт на 6 місяців чи обмеження волі на строк до двох років.

Нардепа Куницького помітили у Флориді: що відомо

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький влітку 2023 року виїхав у 5-денне відрядження до Ізраїлю, а повернувся через 3 тижні. У цей період він"засвітився" у Флориді, де проживає його сім'я.

Депутат, залишаючи Україну ввечері 3 липня 2023 року з використанням дипломатичного паспорта, перетнув кордон через пункт пропуску "Шегині" на кордоні між Україною та Польщею. Причиною цього переміщення стало розпорядження Верховної Ради про формальне відрядження депутата. Планувалося, що його завдання за кордоном триватимуть 5 днів, проте він повернувся на батьківщину тільки через 3 тижні.

У цей час Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида. Наразі в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадових осіб під час воєнного стану без належних на те підстав.

Нагадаємо, що 5 вересня стало відомо, що в Києві двоє нардепів побили чоловіка. Потерпілий викликав поліцію. За свідченнями потерпілого, він перебував на вулиці, коли один із депутатів — Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції "Слуга народу", і чинний член фракції "Слуга народу" Олександр Куницький почали його знімати. Хлопця це обурило і він підійшов з'ясувати причину зйомки. Далі стався конфлікт і депутат Дмитрук вдарив потерпілого.