Головою партії "Слуга народу" на другий термін обрали Олену Шуляк: повноваження продовжили на два роки

14 грудня на з'їзді політичної партії "Слуга Народу" члени політичної сили продовжили повноваження Олени Шуляк на посаді голови партії, яку вона обіймає з листопада 2021-го року. Як повідомляє РБК-Україна, повноваження Шуляк продовжили на 2 наступні роки.

Під час підведення підсумків роботи партії за останні 2 роки, Шуляк відзначила роботу однопартійців щодо допомоги ЗСУ та ВПО. Завдяки зекономленим 130 млн грн бюджетних коштів, партії "Слуга народу" вдалося перерахувати їх на протитанкові ракетні комплекси "Стугна П". Невдовзі на черговому засіданні політичної ради партії буде ухвалено рішення про передачу ЗСУ коштів, зекономлених партією у 2023 році.

Станом на 2023-й рік партія налічує 161 працюючий партійних офіс. Політична сила СН, окрім депутатів парламенту, зараз об’єднує 6305 місцевих депутатів, 11 голів обласних рад, 219 голів громад, 88 секретарів міських рад та 976 старост.

Серед депутатів "Слуги народу" на всіх рівнях – 355 депутатів-військових та 131 – військових медиків.

За словами Олени Шуляк, партія "Слуга народу" – єдина в Україні, яка, попри повномасштабну війну, подала до НАЗК фінансову звітність за 2020-й рік. І, коли буде надана технічна можливість, готова надати звіти за 2021 та 2022 роки. Окрім цього, партія здійснила аудит та пройшла перевірку Рахункової палати.

"Слуга народу" запровадила "Великий звіт" для однопартійців – обов’язкову процедуру відповідальності перед виборцями. За 2021-й рік у своїх осередках прозвітував 4706 депутатів та 126 голів громад, а у 2022-му – 3762 та 82 відповідно.

Олена Шуляк акцентувала увагу на тому, що попри повномасштабну війну партія повинна не відходити від власних цінностей та працювати над помилками.

"Першочерговим завданням для нас усіх є перемога і мир. Це те, над чим зараз в режимі 24/7 працює і президент, і дипломати, і вся наша команда", – наголосила Шуляк, коли окреслилювала подальші плани роботи партії "Слуга народу".

Докорінне очищення влади – це другий напрям роботи партії.

"Ми системно створюємо законодавчі умови для боротьби із корупцією, прибираємо перепони на шляху роботи антикорупційних органів. І зараз ці законодавчі зміни, нормативні зміни дають ефект: антикорупційна система працює, вона не робить виключення для тих, хто зараз на посадах чи з мандатом", – наголосила Шуляк.

Третій напрямок для активної роботи партії – європейська інтеграція, оскільки статус кандидата на членство у ЄС – це далеко не кінцева мета України.

Ще один пріоритет діяльності партії – відновлення України із максимальним залучення громад до цього процесу, а також міжнародних партнерів і донорів.