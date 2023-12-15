Благодійна ініціатива "Стражі світла" стартувала у магазинах "EVA"

Українських дітей-сиріт, які були перевезені до Туреччини Фондом Руслана Шостака, в рамках найбільшої евакуації дітей з часів Другої Світової війни підтримали 27 відомих українських та міжнародних брендів, повідомляє портал All Retail.

Акція "Стражі світла" організована спільно лінією магазинів Eva та Фондом Руслана Шостака.

Ініціатива спрямована на підтримку українських дітей-сиріт, які були перевезені до Туреччини в рамках проєкту "Дитинство без війни".

Партнерами ініціативи "Стражі світла" стали 27 відомих українських та міжнародних брендів: Nivea, Cif, Domestos, DURU, ARKO, Colgate, Palmolive, Max Factor, Bourjois, Rimmel, PUPA, Libero, "Диво", "Фрекен БОК", "Ясне сонечко", LACALUT, AllesGUT!, Bubchen, "МИЛАМ", Bob Snail, Ziaja baby, "Добра Господарочка", TWINS, Sano, Green&Clean Professional, Glow Hub, Revox B77.

З 14 грудня 2023 по 15 січня 2024 р. купуйте в EVA або на EVA.UA товари брендів-партнерів ініціативи "Стражі світла". Частина коштів від продажу буде перерахована на користь підопічних проєкту "Дитинство без війни".