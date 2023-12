Як прискорити відновлення та розквіт України через трансформацію українських міст

Національний девелопер Zezman Holding пропопонує змінювати міста через створення Smart Sustainable City. Таке місто включає у себе розумну урбаністику, розумні технології, енергетичну ефективність, правильне управління відходами і водними ресурсами тощо.

Трансформація країни через трансформацію міст у функціональні агломерації, своєрідні цілісні організми з узгодженою роботою усіх систем і процесів для найкращого життя. Звучить, на перший погляд, занадто оптимістично, але схоже, скоро стане звичним явищем. Необхідній трансформації українських міст передує запуск Стратегічної платформи Smart Sustainable City від ZEZMAN HOLDING, покликаної мобілізувати інтелектуальний людський капітал задля досягнення амбітних цілей.

Інвестиційно-девелоперський Zezman Holding може сміливо назвати візіонерами-урбаністами, бо вже будує сталі містечка за власною концепцією ZEZMAN CITY спроєктовані для більше ніж 100 000 мешканців. Перші 5 000 мешканців вже живуть у містечках ARTVILLE та KEKS в одеській агломерації. Ці містечка побудовані як "місто в місті", та завдяки принципам їх побудови "READY TO USE" і "CITY IS A SERVICE" в них гарантовано комфортне та безтурботне життя. Тепер же, заручившись допомогою однодумців, амбітна команда має намір творити у масштабах країни.

— У моєму розуміння врятування світу — це його трансформація через створення Smart Sustainable City, — каже засновник та СЕО ZEZMAN HOLDING Борис Голденштейн. — Таке місто включає у себе розумну урбаністику, розумні технології, енергетичну ефективність, правильне управління відходами і водними ресурсами, керування процесами для створення якості життя й активну участь громадян, об'єднаних у ком'юніті.

Формула трансформації українських міст від ZEZMAN HOLDING складається із чотирьох кроків. Перше місце посідає вивчення успішних світових практик та підходів Smart Sustainable City, за понад 20 років сталі міста досягли значних змін які ми можемо відтворити за 5-7 років. Другий крок вимагає використання міжнародних стандартів, спрямованих на підвищення якості життя людей. Нам не потрібно десятиліттями шукати свій шлях, міжнародні інституції вже розробили десятки ISO-стандартів, та навіть KPI для міст та їх очільників. Третім кроком передбачена адаптація успішних світових практик та підходів до українських реалій. Четвертий крок – це синхронізація цінностей і принципів суспільства, влади, розробника та інших зацікавлених сторін. Лише за дотримання цих кроків можна розраховувати на гармонійний розвиток територій, створення сучасної інфраструктури і умов для підвищення якості життя людей.

— Щоб виграти конкуренцію за українців, не достатньо гарантувати базову безпеку, — переконаний Борис Голденштейн. — Сьогодні агломерації та мегаполіси, що розвиваються за принципами Smart Sustainable City, здатні конкурувати з окремими державами, за виховання, утримання, залучення талановитих та економічно активних жителів з усього світу. Адаптуючи та імплементуючи найкращі міжнародні практики вже сьогодні, ми прискорюємо відновлення та розквіт України.

За словами Бориса Голденштейна, трансформація українських міст у сталі міста вимагає комплексного підходу та спільних зусиль громади, влади та бізнесу і можлива лише з умови ефективного партнерства. Тож стратегічна платформа стала тим місцем, що може об’єднати стейкхолдерів навколо Smart Sustainable City.

Учасники панелі для девелоперів Стратегічної платформи Smart Sustainable City ділилися досвідом планування й будування під час війни, трансформації міст як стимулу для повернення українців з-за кордону й загалом своїм баченням реалізації проєкту.

Дискусію підсумувало підписання меморандуму – як міцного підґрунтя для довгострокового співробітництва, інновацій та взаємної підтримки. На думку учасників, це дасть змогу досягти спільної мети — створення сталих і процвітаючих міст в Україні.