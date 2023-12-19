Спіймали "золоту рибку" і місяцями саботують слідство, - експерт про БЕБ у справі Коломойського

Олексій Голобуцький прогнозує тривалий судовий процес, який завершиться у Євросуді з прав людини перемогою бізнесмена.

Українське Бюро економічної безпеки в Європі сполучається хіба з епітетами "недоброчесний", "непрозорий", "заангажований", але Києву на цьому тлі потрібно переконувати економних і зосереджених на власних проблемах союзників. А в ЄС вже занепокоєні прозорістю роботи БЕБ. Про це у своєму пості у Facebook написав політолог Олексій Голобуцький.

"ЄС очікує перезавантаження БЕБ вже наступного року" — подібними заголовками ряснять українські ЗМІ останні кілька тижнів. Все через звіт Єврокомісії на 150 сторінках, де БЕБ згадується аж 7 разів. І, на жаль, про головний економічний правоохоронний орган пишуть в негативному контексті", — зазначає він.

Політолог також нагадав, що БЕБ створили за рік до великої війни. І незалежно від військових витрат на Бюро йде окрема чимала цівка грошей на зарплати, офіси, матзабезпечення тощо, а "коли це створювали, то переконували всіх, що БЕБ стане джерелом шалених прибутків з корупціонерів".

"Минуло майже 3 роки. — продовжує експерт. — На рахунку БЕБ жодної позитивно резонансної справи – в сенсі, з підготовкою до суду, успішним проходженням суду і нарешті очікуваними прибутками для держави. Що є на рахунку БЕБ – так це зависла з серпня справа Коломойського. Зі щомісячними мільйонними видатками на умовне "ведення справи" — роздрукування кількох папірців і проведення допитів цілих чотирьох свідків, для чого задіяний аж 51 співробітник. А також формулювання спочатку абсурдного складу злочину (власник банку перегнав на кілька днів гроші у власну ж компанію, тоді перегнав в свій банк назад; в себе взяв, собі дав, собі повернув: склад злочину тут в принципі нема з чого малювати, тим більше через 10 років після того як). А потім за наші мільйони сформулювали вже фізично нереальний склад злочину – зникнення в усіх на очах готівки на 12 вантажівок. Відсутність чи наявність котрих не помітили ні міжнародний аудит під час націоналізації, ні голова Нацбанку. Так, ми з вами саме от за цю белетристику регулярно платимо".

Голобуцький при цьому звертає увагу, що незрозумілою є мотивація БЕБу і ставлення Бюро до "справи Коломойського".

"Взагалі не розумію. Це найгучніша, мабуть, економічна справа в історії України (все ж інші справи щодо мільйонерів пов’язані більше з держзрадою). На лаві підсудних сидить третій найвпливовіший і найбагатший представник великого бізнесу, людина зі списку "Форбс", політик, сірий кардинал, стратег і так далі… Слідство триває чотири місяці, в СІЗО він три місяці. У цей час пів сотні детективів змогли допитати аж 4-х свідків за чотири місяці… і все… ВСЕ?!!! Тобто вони спіймали "золоту рибку" і замість того, щоб зробити із нею щось корисне, чотири місяці саботують слідство. Навіть не імітують, тупо саботують… ", — обурюється експерт.

Голобуцький стверджує, що адвокати Коломойського з огляду на свавілля БЕБ самі звернулися до суду, щоб передати справу бізнесмена до Антикорупційного бюро, "бо в НАБУ вже є кілька справ, пов’язаних із "ПриватБанком" та Коломойським". "Тому було би правильно об’єднати їх в одну. — аргументує він. —Чи принаймні довірити і це провадження одному і тому самому органу слідства. Це, ймовірно, помітно здешевить слідство (хоч і позбавить зарплат, прогресивок, надбавок і премій 37 детективів і 14 прокурорів ). Але суд не дозволив такого цинічного свавілля щодо 51 отримувача грошей: спочатку антикорупційний суд першої інстанції відмовив адвокатам, а потім і апеляційна палата цього ж суду, заслухавши доводи захисників, залишила все як є".

Політолог прогнозує, що в результаті справа БЕБ у суді стане затяжною і очевидно завершиться в ЄСПЛ, а колегія Євросуду закриє цю справу.

"А ще зобов’яжуть українську державу заплатити компенсацію кришталево чесному громадянину Ігорю Коломойському: витрати на адвокатів, моральну шкоду і так далі. Це очевидний для кожного прогноз: погано (або ніяк) підготована справа завжди б’є по обвинувачах", — пояснює Голобуцький.

Також політолог запевняє, що троє суддів КАС, яких впіймало НАБУ на хабарі, першими слухали апеляцію адвокатів Коломойського на арешт і "доклались до формування доказової бази для зустрічного обвинувачення України в міжнародних інстанціях", а провідний прокурор у справі БЕБ проти Коломойського, – Дем’янчук – теж "має цікавий інформаційний бекграунд".

"А розплачуватиметься за все це Україна. Коштами з наших податків і своєю репутацією в союзників", — підсумував експерт.