Соратник Зеленського виявився громадянином РФ із бізнесом у Криму, — розслідування (фото)

Після Революції Гідності Наум Баруля повернувся до Києва і почав співпрацювати зі Студією "95 квартал". Разом із Володимиром Зеленським вони заснували "Лігу сміху" і займалися продюсуванням українських шоу.

Наум Баруля, український продюсер, колишній творчий союзник Володимира Зеленського, також виявився громадянином Росії. Про це стало відомо з розслідування журналістів "Схем".

До подій 2014 року, коли РФ анексувала Крим, Наум Баруля активно співпрацював із російським КВК. Він спільно працював у Москві з Олександром Масляковим, організовував виступи команд як у Росії, так і на півострові. Журналісти також виявили низку цікавих фактів про Наума Барулю, включно з його громадянством Росії.

У джерелі повідомляють, що після подій Революції Гідності Наум Баруля повернувся до Києва. Він розпочав співпрацю з "95-м кварталом", який тоді очолював Володимир Зеленський. Разом вони заснували "Лігу сміху" і займалися продюсуванням різноманітних українських телевізійних ситкомів, включно з такими проєктами, як "Країна У", "Танька і Володька", та іншими.

Наум Баруля, як з'ясували журналісти, зберіг своє російське громадянство і так і не відмовлявся від нього. Ба більше, до 2019 року він відвідував Крим, при цьому приїжджаючи на український півострів із використанням виключно російських документів.

Крім того, Баруля провів процес перереєстрації свого майна та ресторанного бізнесу в Криму, діючи відповідно до законодавства країни-агресора. У цей же час він став власником нового нерухомого майна. Його ресторанний бізнес у Судаку продовжував функціонувати, вносячи значні суми до російського бюджету.

За словами журналістів, за російським паспортом до 2019 року Баруля володів двома квартирами в Москві. А російський держпортал "Госуслуги" фіксує, що паспорт продюсера "дійсний". Те саме пишуть на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Старий соратник Зеленського виявився громадянином Росії

Журналісти видання "Схеми" поставили запитання Барулі щодо його компаній на окупованих територіях. Він зазначив, що компанії просто висять і жодної фінансової операції з 2014-го року не проводили.

При цьому бізнесмен не пояснив, з якої причини він досі не вийшов зі структури власності компаній Маслякових.

"Я нічого з ними зробити не можу, тому що там засновник... Треба протокол засновника, я з ними ніяк не спілкуюся", — сказав Наум Баруля журналістам.

Він також зазначив, що не може закрити компанії.

Нагадаємо, що українська співачка Таїсія Повалій отримала громадянство Російської Федерації. Повалій обрала бік РФ ще у 2014 році. Вона продовжує проживати і виступати на території країни-агресора. З 19 жовтня 2022 року опинилася під санкціями РНБО.