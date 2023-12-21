У Києві — температурний рекорд, але ненадовго: синоптики повідомили, коли в Україні піде сніг

Потепління не зміниться морозами, але штормитиме буде неабияк. Синоптики попередили про сильний вітер та дощ зі снігом.

Другий день поспіль синоптики та кияни фіксують теплові рекорди взимку. 20 грудня температура повітря у Києві становила +10,6 градусів, що на 1,5 градуса перевищило рекордне значення 1982 року. Про це свідчать спостереження метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Водночас, за повідомленням метеорологів, найтеплішим днем грудня у Києві все ж залишається 15 число 2019 року з температурою +15,2 градуса.

Проте радіти кияни та жителі інших регіонів України будуть недовго.

Синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди, який свідчить про те, що в день зимового сонцестояння — 22 грудня на українців чекають дощі зі снігом.

День зимового сонцестояння: опади та штормовий вітер

"Через те, що температура повітря поступово знижуватиметься, очікувані, за прогнозом, дощі змішуватимуться з мокрим снігом", — повідомила синоптикиня.

На Україну суне штормовий вітер Фото: Наталка Діденко

Карта свідчить про те, що так званий синоптичний дискомфорт вологої погоди посилюватиме завтра рвучкий південно-західний вітер, часом із штормовими поривами. Тож, Наталка Діденко радить одягатися щільніше.

Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, коливатиметься в межах +1+4 градусів, на півдні та сході буде тепліше, +4+8 градусів.

Погода у Києві 22 грудня

У столиці день зимового сонцестояння очікується вологим, місцями пройде дощ, можливо з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, рвучкий, ймовірні штормові пориви до 15-18 метрів за секунду. Температура повітря і вночі, і вдень однакова, +1+3 градуси.

"Розумію, що завтрашня хмарна вітряна колюча, ще й з опадами, погода — не найулюбленіша, але коли на вас щось капатиме чи ляпатиме, коли вітер видушуватиме сльози, а калюжі з рештками старого снігу дратуватимуть — зупиніться, подивіться вгору на хмари і скажіть цій погоді "бебебе" — адже завтра день зимового сонцестояння", — порадила синоптикиня.

Вона нагадала, що 22 грудня — це день, з якого повертає на весну, на літо, а дощ чи мокрий сніг — не таке вже й страшне випробування заради весняних мрій і сонячних планів.

Нагадаємо, 26 листопада над півднем України пронісся ураган, який зламав лінію електропередач і завалив снігом дороги. Тоді ж біля західного берега окупованого Криму помітили хвилі висотою близько 8-10 метрів. Цього разу, 22-23 грудня, синоптики теж попереджають про штормовий вітер.