Уряд Орбана перерахував Порошенкові 37 мільйонів гривень, – НАЗК

Уряд Орбана заплатив експрезиденту України десятки мільйонів гривень напередодні його візиту до Угорщини, пишуть журналісти.

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко отримав від угорського уряду понад 37 мільйонів гривень напередодні зустрічі з його очільником Віктором Орбаном. Про це стало відомо із даних опублікованих на сайті НАЗК, передає УНІАН.

Журналісти пишуть, що у 2023 році Порошенко отримував доходи з двох джерел, основне з яких Міністерство фінансів Угорщини. Звідти йому надійшло 37 млн 104 тис. 440 грн.

У ЗМІ зазначають, що, згідно декларації, уряд Угорщини перерахував гроші Порошенку за тиждень до того, як він намагався виїхати за кордон на перемовини з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ.

Пресслужба Порошенка не виходила із жодним поясненням, за що йому в Орбана заплатили гроші, стверджують в УНІАН.

Як повідомляв політичний експерт Валентин Гладких, Петро Порошенко під час запланованої в Угорщині зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати РФ і іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію із "примушення України до миру".