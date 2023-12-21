Успіх боротьби з корупцією залежить від прозорості санкцій – La Tribune

На тлі очевидних зусиль президента Володимира Зеленського у боротьбі з корупцією залишаються "сірі зони", які заважають цьому процесу. Одна з них – надмірні повноваження українських правоохоронних структур, відповідальних за санкції, непрозорість та корупційність цих санкцій.

Про це йдеться у статті французького есеїста і дипломата Ежена Берга у провідному фінансово-економічному Франції виданні La Tribune, повідомляє Oboz.ua.

У публікації зазначається, що Україна набрала 33 бали зі 100 в Індексі сприйняття корупції (CPI) за 2022 рік. Однією з причин цього, на думку автора, є те, що деякі посадовці в Україні зловживають своїми повноваженнями, щоб послабити своїх комерційних конкурентів, і здійснюють цілу низку заходів для тиску на компанії, аж до внесення до санкційних списків "з дуже розпливчастих міркувань національної безпеки". І це негативно впливає на інвестиційний клімат у державі.

"Побоювання певних компаній потрапити під санкції за підтримку приватних інтересів навряд чи покращить бізнес-клімат. Насправді не можна виключити ризик того, що боротьба з корупцією буде неправильною та принесе користь кільком людям на шкоду інтересам усіх, іншими словами, що вона послужить певним високопоставленим особам для зведення рахунків або усунення конкурентів. Тобто, заплямує корупцією саму боротьбу з корупцією…", — підкреслює автор.

У статті Ежен Берг зазначає, що після рішення лідерів Євросоюзу розпочати перемовини про вступ України до ЄС питання боротьби з корупцією стає ще важливішим. І в цьому напрямку вже було здійснено кілька кроків.

Втім, на думку автора, ці точкові "удари" хоча й є корисними, їх недостатньо, щоб викорінити корупцію.

"Корупція десятиліттями ширилася на найвищих рівнях політичного класу, і кількох "потиличників", навіть на верхівці держави, буде недостатньо, щоб позбутися глибоко вкорінененого системного зла", — йдеться у публікації La Tribune.

Тому Україні, на думку французького дипломата, потрібно запровадити більш прозорі механізми санкцій і систематизувати свої зусилля, щоб "одне покоління корумпованих лідерів не змінювало інше".

"Якщо Україна отримала перший позитивний сигнал через відкриття переговорів щодо її вступу до ЄС, цей сигнал ще має бути одностайно підтверджений країнами-членами, коли Київ виконає низку умов, головна з яких стосується ефективної боротьби з корупцією. Наступні кілька місяців будуть вирішальними", — резюмує Ежен Берг.