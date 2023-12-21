Медведчук долучився до переділу власності в РФ і на Донбасі, — розслідування (відео)

За даними журналістів, серед активів Віктора Медведчука — московський завод НВО "Геліймаш", постачальник російського Міноборони та Роскосмосу. У 2020 році його співвласницею стала дружина колишнього українського політика.

У вересні 2023 року ролики, зняті під час захоплення російської нафтової компанії "Дулісіма" (м. Іркутськ), стали вірусними в тг-каналах. Озброєні люди десантувалися з гелікоптерів, відкрили стрілянину та поклали всіх обличчям у землю. За розбіркою, за деякими даними, стояв колишній український політик Віктор Медведчук. Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Радіо Свобода" "Настоящее время".

За словами журналістів, згадана компанія входить до бізнес-імперії російського підприємця Олексія Хотіна, який колись потрапляв до списку Forbes, а його діяльність перебувала під протекторатом ексголови МВС РФ Бориса Гризлова й ФСБ Миколи Патрушева.

Фінансові складнощі в Хотіна почалися наприкінці 2010 року, за непідтвердженою інформацією, все через те, що до його активів придивлявся російський державний діяч і топменеджер Ігор Сєчін.

Хотіну вдалося втримати свої бізнес-активи, але восени 2022 року в РФ після обміну переїхав Віктор Медведчук. Із нафтовим бізнесом Медведчука пов'язують юриста Олександра Баримова.

Особи, пов'язані з Медведчуком

Медведчук володів НПЗ під Ростовом, а в Сибіру в його дружини є своє родовище.

У Сибіру у дружини Медведчука є родовище У Сибіру у дружини Медведчука є родовище

Поблизу нафтовий видобуток вів і згаданий Хотін, який, за словами журналістів, спочатку намагався чинити опір загарбникам, але незабаром на нього знайшли управу та відправили за ґрати.

Олексій Хотін

"Водночас нафта Хотіна вже тече через компанію-прокладку, пов'язану з людьми Медведчука. Ідеться про мільярди рублів", — говориться в публікації.

Інші інтереси кума Путіна в РФ

Медведчук, як і личить людям із оточення Путіна, віддає перевагу палацам.

"У нього є елітний котедж у Києві, ще один елітний котедж у Києві, два палаци під Києвом — один біля річки з вертолітнім майданчиком, інший — із шубосховищем, а також дерев'яний маєток на Закарпатті", — перерахували журналісти заарештовані активи колишнього політика.

Вілла Медведчука в Криму

У Медведчука є й інтереси в Москві, серед іншого — завод НВО "Геліймаш", постачальник російського Міноборони та Роскосмосу. Загальна площа заводу становить близько 10 га, вартість — мільярди рублів. У 2020 році співвласниками заводу стали дружина Медведчука й Олександр Баримов.

У групі компаній "Регіон" працював брат кума Путіна — Сергій Медведчук.

"Регіон" будує на кордоні з Китаєм канатну дорогу, готелі та логістичний комплекс. У Ростовській області банк групи кредитує НПЗ Медведчука, в окупованому Криму — девелоперський проєкт.

Кордон із Китаєм

Активи Медведчука на Донбасі

Структура компаній, пов'язаних із Медведчуком

Після початку повномасштабного вторгнення Медведчук вирішив ще надійніше закріпитися на окупованих територіях, вважають журналісти.

Сюжет "Настоящего времени" про те, що Віктор Медведчук долучився до переділу власності в РФ

У 2023 році його представник Олександр Баримов, судячи з усього, став співвласником залізорудного комбінату "Запорізький". Руда заводу йде на заводи ЮГМК.

Нагадаємо, що опубліковано подробиці обміну командирів "Азова" на Медведчука. Голова ГУР Кирило Буданов особисто перевіряв літак.

Також повідомлялося, що кум Путіна Медведчук обзавівся в РФ новою яхтою за $9,6 млн.