Скандали в Укрнафті. Ексміністр Злочевський дійсно таємно домовляється про ліцензії на Сахалінське родовище — експерт

Компанія дочок одіозного соратника Януковича включилась в перерозподіл цінного газового активу, виведеного з під контролю держави, пишуть у ЗМІ.

Видобуток на Сахалінському родовищі намагаються кулуарно передати в руки скандальному ексміністру екології Миколі Злочевському. Про це у своєму пості повідомив політичний оглядач Михайло Шнайдер, передає "Телеграф".

"Тривожно. Дуже Тривожно. Бо з'являється інформація з 4 джерел, що прямо зараз намагаються передати видобуток на Сахалінському родовищі в руки Злочевському. Всім відомому регіоналу, на якому вісить просто куча кримінальних cправ. Кажуть йому допомагають на дуже високому рівні та лобіюють це питання для того, щоб йому погодили розширення за рахунок відібраної в "Укрнафтабуріння" ліцензії", — написав експерт.

З посиланням на джерела у владі Шнайдер уточнив, що 30 листопада цього року, лише через 2 дні після винесення скандального судового рішення, яким Шостий апеляційний адмінсуд скасував спецдозвіл з видобутоку газу на Сахалінському родовищі для Укрнафтобуріння, "таке собі ТОВ "Системойлінжинірінг" яке здійснює видобуток газу на Водянівській площі і належить донькам ексміністра екології Злочевського Каріні і Анні, подало до Держгеонадра заяву на підтвердження запасів поблизу Сахалінського родовище, видобуток на якому повністю припинено понад 3 тижні тому".

"І Сахалінське, і Водянівське родовища знаходяться в межах Богодухівського району Харківської області й фактично являють собою одне велике нафтогазове родовище. Це повністю підтверджує озвучену нещодавно інформацію народним депутатом Олексієм Кучеренко, що за зупинкою роботи УНБ стоїть саме Злочевський. Другим етапом після підтвердження запасів, за заявою компанії ексміністра, стане заява про розширення існуючого спецдозволу яким оперує "Системойлінжинірінг" на площі які входять саме до Сахалінського газового родовища і належали Укрнафтобурінню", — заявив оглядач.

Також Шнайдер додав, що таким чином відбувається черговий перерозподіл ринку видобування газу із залученням вищих посадових осіб держави: "Після розголосу про свою причетність і з метою доведення до кінця свого плану, пан Злочевський залучив до лобіювання своєї оборудки дуже високопоставлених осіб, які останніми тижнями вже встигли засвітитися в "погодженні переходу спецдозволу УНБ до структур Злочевського" з ОП та іншими владними структурами".

"З фіналізацією "Схеми" в Держгеонадра Злочевському допомагає скандально відомий екснардеп від ОПЗЖ Ігор Абрамович, якого раніше називали сірим кардиналом Держгеонадра і який зберіг свій плив над Опімахом. Ось така виходить невесела історія, за якою ми і будемо дуже уважно спостерігати", — підсумував політексперт.

Як повідомлялось, в кінці листопада 2023 року Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння" (підпорядковується "Укрнафті"). Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

За оцінками експертів, зупинка Сахалінського родовища скоротить загальний обсяг українського газового видобутку на 3-5%, а бюджет не отримає мільярди податкових надходжень.