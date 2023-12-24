У Румунії зафіксували потужний землетрус: поштовхи могли відчути в Україні

Потужність землетрусу становила 4,0-4,2 бала. В Україні відчути підземні поштовхи могли окремі люди, зокрема, які знаходилися на верхніх поверхах будинків.

У сусідній Румунії стався землетрус, який могли відчути на території України. Відповідна інформація з’явилася на сайті Головного центру спеціального контролю України.

Повідомляється, що центр землетрусу зафіксували у горах Вранча, що за 110 кілометрів від українського кордону. Поштовхи відбулися на глибині 103 кілометри, а магнітуда за шкалою Ріхтера – 4,0 бала.

За київським часом підземні поштовхи відбулися о 8:06 годині. Відчути коливання могли люди, які знаходилися у спокійному стані в приміщенні. Особливо сейсмічну подію було відчутно на верхніх поверхах будинків.

За шкалою Ріхтера потужність землетрусу становила 4 бали. У Головному центрі спеціального контролю кажуть, що останній раз у цьому районі потужний землетрус фіксували 4 грудня цього року. Його магнітуда становила 4,6 бала.

Тим часом у румунському науково-дослідному інституті фізики Землі повідомили, що потужність землетрусу становила 4,2 бала та поштовхи відбулися на глибині 96,8 кілометра.

Зокрема, сейсмічна подія відбулася поблизу населених пунктів Фокшань, Бузеу, Сфинту-Георге, Брашов та Бирлад.

Нагадаємо, на початку жовтня у Словаччині стався землетрус, який був відчутний у Закарпатській та Львівській областях. Поштовхи відбулися на глибині 20 кілометрів, а потужність за різними оцінками – від 5,1 до 5,4 бала.

Також 18 грудня потужний землетрус стався у Китаї. Повідомлялося, що внаслідок цього сталися зсуви ґрунту та руйнування будинків. Внаслідок землетрусу загинули 134 особи, а постраждали – майже 1 тисяча осіб.