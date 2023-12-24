На Одещині чоловік знайшов давній артефакт часів ногайської культури (фото)

Наконечник стріли, що належить до ногайського періоду історії, можна побачити у вітрині зали №6 Кубейського історико-краєзнавчого музею.

Сергій Чеглатонєв, мешканець села Кубей, передав до Кубейського історико-краєзнавчого музею імені Дмитра Касапа залізний наконечник стріли часів ногайської культури. Про це представник установи Михайло Сакали повідомив виданню "Махала".

Чоловік тривалий час збирає та дбайливо зберігає стародавні реліквії. Завдяки його колекції можна вивчати давню історію земель півдня Одещини.

Михайло розповів, що Сергій Миколайович часто в полі шукає давні артефакти. Він йде на пошуки особливо після дощу, коли знайти предмети дещо легше. Іноді така кропітка праця завершується успіхом. В один із таких днів шанувальник старовини знайшов незвичайну річ – залізний наконечник стріли. Як зазначив представник музею, такий артефакт міг би багато розповісти щодо власника.

"Він вміє зберігати таємницю і лише мимоволі хвилює нашу уяву", – сказав Сакали.

Наконечник стріли, що належить до ногайського періоду історії, можна побачити у вітрині зали №6 Кубейського історико-краєзнавчого музею. З артефактом можуть ознайомитися відвідувачі закладу.

Нагадаємо, в американському парку чоловік підібрав "скло", яке виявилося алмазом великих розмірів. Джеррі Еванс і його подруга вперше цієї весни побували на території державного парку "Кратер алмазів". Несподівано, менш ніж через 10 хвилин після входу до локації, американець підібрав чистий і прозорий камінь пірамідальної форми. Збентежений Еванс поклав камінь у кишеню. Згодом виявилося, що це алмаз вагою 4,87 карата. Щасливчик вирішив назвати його своїм ім'ям.