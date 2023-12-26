Другий етап земельної реформи викликає невдоволення серед українців - опитування

61% українців висловилися категорично проти збільшення лімітів на продаж сільськогосподарської землі під час війни. Такими є результати опитування у Telegram-каналі ТСН.ua, в якому взяли участь майже 70 000 українців, передає "Апостроф".

Йдеться про те, що з 1 січня 2024 року в Україні стартує другий етап земельної реформи, згідно з якою землю зможуть купувати не лише фізичні особи, а й юридичні. Також збільшуються ліміти на продаж с/г земель в "одні руки" — з нинішніх 100 га до 10 000 гектарів.

Стократне збільшення лімітів викликає занепокоєння суспільства. Результати опитування свідчать про незгоду населення з рішенням держави:

61% респондентів проти змін, вважаючи, що потрібно залишити чинний ліміт 100 га в "одні руки" та запобігти монополізації земельного ринку

20% визнали, що їм важко сформувати своє ставлення

12% громадян висловились позитивно

7% виявилися байдужими до земельного питання.

Крім цього, від імені тисяч аграріїв малих та середніх господарств з усієї України була зареєстрована петиція до президента щодо відтермінування збільшення у 100 разів лімітів на продаж с/г земель в "одні руки" на період війни та на два роки після перемоги. Петицію у рекордно стислий термін підписали понад 25 000 українців.

Також очільники найбільших аграрних асоціацій закликали президента сісти за стіл переговорів та знайти компроміс щодо другого етапу земельної реформи.

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні запрацював з 1 липня 2021. Згідно першого етапу – до 31 грудня 2023, купувати землю можуть винятково фізособи-громадяни України в розмірі не більше 100 га на одну людину. На другому етапі, який стартує з 1 січня 2024 року, таке право отримають і юридичні особи, а дозволений ліміт в "одні руки" зросте до 10 000 га.