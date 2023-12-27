"Гарна така сцена": Кулеба на прикладі стільців пояснив, чи чекають Україну в НАТО (відео)

Під час зустрічі у Брюсселі генсек альянсу Єнс Столтенберг вказав українському міністру на його місце. Це відбулося в усіх на очах і підтвердило новий статус України на таких зустрічах.

Партнери з НАТО сприймають Україну як рівну, і саміт у Вільнюсі ще більше наблизив вступ в альянс. Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону 26 грудня розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він схарактеризував Вільнюський саміт як "результат є, але осад залишився". Голова МЗС підкреслив, що Україна скоротила шлях до НАТО, і це велике досягнення.

Зі слів Кулеби, під час зустрічей у форматі Ради Україна — НАТО представники Києва сприймаються не як гості, а на рівні з партнерами. Навіть місця на засіданнях виділяють за алфавітним порядком, як для членів альянсу — між Туреччиною і Великою Британією.

"Навіть востаннє, коли я був у Брюсселі й приїхав на це засідання, автоматично за інерцією пішов вздовж столу до генсека, щоб там сісти. Я взявся вже за стілець, а Єнс Столтенберг мене зупинив і каже: "Дмитро, тепер твоє місце там — серед нас. Тому що ти рівний". І це була гарна така сцена на очах в усіх", — згадав міністр.

З його слів, саміт у Вільнюсі має свої результати, але Україна "підіймає максимально планку" і метою все ж було отримати запрошення.

"Цю планку не взяли, але вдалося вперше з 2008 року сформулювати новий пункт щодо запрошення і конкретизувати, коли Україна його отримає", — зазначив Кулеба.

Він пояснив, що тепер Україна вийшла з нерозуміння, коли можна буде отримати запрошення. У Києві після Вільнюського саміту з’явилось чітке розуміння, що треба робити, щоб доєднатись до альянсу.

Інтерв'ю з Дмитром Кулебою (про саміт у Вільнюсі та стільці — з 6:15)

Нагадаємо, експосол США Вільям Тейлор назвав головну умову, виконавши яку, Україна зможе вступити в НАТО. З його слів, відповідні переговори можуть початись вже у липні.

Президент Володимир Зеленський 22 грудня доручив МЗС знайти рішення, щоб Україна змогла стати повноцінним членом НАТО.