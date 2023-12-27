Правильне годування цуценяти хаскі

Хаскі — це енергійний північний собака, який вирізняється витривалістю і приязністю до людини. Щоб улюбленець виріс здоровим і щасливим, важливо забезпечити йому збалансоване харчування від самого народження. Тож які особливості раціону молодого хаскі варто враховувати? Royal Canin, як один із провідних виробників високоякісних кормів для домашніх тварин, завжди підкреслює важливість правильного харчування та догляду за домашніми улюбленцями.

Основи правильного харчування хаскі

Хаскі належить до середніх порід собак — його вага у дорослому віці становить від 16 до 28 кг. Попри зовнішню зрілість, хаскі віком до одного року потребують спеціалізованого корму для цуценят. Він забезпечує правильний розвиток та формування організму. Важливо не переходити на дорослий корм передчасно, оскільки це може вплинути на загальний розвиток тварини через недостатню кількість нутрієнтів, важливих саме для цуценят.

При виборі корму для молодого хаскі враховуйте, що раціон має забезпечувати наступне:

розвиток опорно-рухового апарату. Активність хаскі може призвести до проблем із суглобами, тому важливо забезпечити правильне харчування.

Відновлення енергії. Хаскі витрачають багато енергії, тому їхній раціон має бути висококалорійним.

Підтримка зору. Хаскі можуть мати проблеми з очима, тому важливо включити в раціон добавки, які підтримують зір.

Захист шкіри. Хаскі схильні до шкірних проблем, тому корм має містити компоненти для підтримки здоров'я шкіри.

Не забувайте про ризик ожиріння. Зайва вага може призвести до проблем із серцем, суглобами та іншими захворюваннями.

Харчування цуценят хаскі відповідно до віку

Перший рік у житті хаскі — це період активного розвитку та росту. Їхній раціон змінюється залежно від віку. Розгляньмо п'ять ключових етапів росту цуценяти, на кожному з яких має бути особливий підхід до харчування.

1 місяць: материнське молоко

У перші 4-6 тижні життя основним джерелом харчування для цуценят хаскі є материнське молоко, яке надає їм всі життєво важливі речовини. Однак, якщо з якихось причин самка не може годувати своїх цуценят, потрібно звернутися до альтернативних варіантів. Звичайне коров'яче молоко не підійде для собак. У такому випадку рекомендується ROYAL CANIN® BabyDog milk — замінник собачого молока, який максимально відповідає потребам новонароджених хаскі.

2 місяці: перехід до твердої їжі

Приблизно у віці 4-8 тижнів відбувається поступове відлучення від материнського молока. Спочатку цуценятам пропонують м'яку їжу, а потім їх переводять на сухий корм. Для цього перехідного періоду ідеально підходить продукт Starter Mother & Babydog Medium від ROYAL CANIN®. З часом цуценята навчаються споживати більш тверду їжу.

3 місяці: підтримка імунітету

До цього віку цуценята зазвичай отримують майже всі основні щеплення. Оскільки захисні властивості материнського молока починають знижуватися, важливо звернути увагу на спеціалізовані раціони для цуценят, які підтримують імунну систему, наприклад, на корм із вмістом бета-каротину та бета-глюканів.

4 місяці: зміцнення кісток і зубів

У цьому віці активний ріст цуценяти триває, тому важливо забезпечити йому достатньо кальцію та фосфору для правильного формування кісток, зубів і кігтів. Однак перевищення цих мікроелементів може бути шкідливим. Тому рекомендується регулярно консультуватися з ветеринарним лікарем щодо оптимального раціону.

До 1 року: регулювання добової порції

Після 4 місяців темпи росту цуценяти починають сповільнюватися. Хоча об'єм їжі в мисці може залишатися таким саме, кількість годувань зменшується. Важливо слідкувати за вагою та активністю вашого улюбленця, щоб визначити оптимальний раціон.

Частота годування цуценяти хаскі

Регулярність годування цуценяти хаскі визначається за його віком та індивідуальними потребами. Хоча кожне цуценя є унікальним, існує рекомендований графік годування:

2-3 місяці — 4-5 разів щоденно;

4-5 місяців — 4 рази щоденно;

6-7 місяців — 3 рази щоденно.

При досягненні одного року, зазвичай переходять на дворазове годування. Деяким цуценятам може знадобитися додатковий час для адаптації до цього режиму.

Вибір сухого корму для цуценяти хаскі

Підбираючи корм для цуценяти хаскі, важливо звертати увагу на якість та склад. Royal Canin пропонує корм Medium Puppy, який підходить для середньорозмірних порід. Цей раціон містить вітаміни, мінерали та Омега-3 жирні кислоти, які допомагають у:

підтримці здорової імунної системи;

регулюванні мікрофлори шлунка;

сприянні розвитку мозку.

Таблиця годування цуценяти хаскі раціоном Medium Puppy:

Вага дорослого собаки, кг 14 18 22 Вік, міс. у грамах у склянках у грамах у склянках у грамах у склянках 2 184 1+7/8 217 2+1/8 237 2+3/8 3 216 2+1/8 259 2+5/8 288 2+7/8 4 232 2+2/8 279 2+6/8 311 3+1/8 5 236 2+3/8 285 2+7/8 324 3+2/8 6 236 2+3/8 285 2+7/8 332 3+2/8 8 204 2 247 2+4/8 298 3 10 169 1+5/8 205 2 239 2+3/8 12 Корм Medium Adult 202 2 235 2+3/8

Експерти радять давати їжу різної текстури. В асортименті Royal Canin можна знайти вологий корм для цуценят середнього розміру. Інструкції щодо правильного дозування та комбінації вологого та сухого корму вказані на кожному пакунку.

Що не рекомендується давати цуценятам хаскі

Хоча хаскі може бути цікаво спробувати їжу з вашого столу, пам’ятайте, що є продукти, які шкідливі або навіть небезпечні для нього. Ось деякі з них, вони не повинні потрапляти до раціону вашого улюбленця:

кава та інші продукти, що містять кофеїн;

вишня;

авокадо;

газовані напої;

чорнослив;

цитрусові;

цибуля та часник;

горіхи макадамії;

виноград та родзинки;

занадто солоні продукти;

більшість молочних продуктів;

шоколад та інші солодощі;

сире м'ясо та яйця (через ризик зараження різними інфекціями).

Деякі продукти можуть спричиняти нездужання, якщо ваш хаскі випадково їх з'їсть. Але є й особливо небезпечні продукти, які можуть бути дуже токсичними (наприклад, шоколад, кава, родзинки, цибуля або виноград). Якщо тварина спробувала щось із вищевказаного, негайно зверніться до ветеринарного лікаря. Також рекомендуємо мати напохваті контакти найближчої ветеринарної клініки.

Для забезпечення здоров'я та добробуту вашого хаскі завжди слідкуйте за тим, що він їсть, і дотримуйтеся рекомендацій щодо годування. Вибирайте якісний корм, який враховує особливості породи та вік собаки, і ваш улюбленець буде здоровим і щасливим.