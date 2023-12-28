Заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов привітав вихованців дитячого будинку сімейного типу

Олександр Харлов відвідав родину, де проживає 12 дітей віком від шести до сімнадцяти років. Усім дісталися солодощі та подарунки.

Різдвяні та Новорічні свята – це час див та добрих справ, на які особливо очікує малеча. До вихованців дитячого будинку сімейного типу з подарунками та смаколиками завітав привітати зі святами заступник голови Одеської ОВА Харлов Олександр Олександрович. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації.

У родині проживає 12 дітей віком від шести до сімнадцяти років.

Фото: Одеська ОДА Фото: Одеська ОДА Фото: Одеська ОДА Фото: Одеська ОДА Фото: Одеська ОДА

Приємно було дивитися на щирі емоції дітей, зазначив Олександр Харлов. Це найкраще відчуття — бачити радість в очах малюків. Вдячні були і батьки-вихователі, адже так їхню родину вітають вперше.

"Турбота і підтримка з боку держави – один із головних факторів, що допомагає у ці складні часи, аби жодна дитина не залишилася без уваги. Адже так важливо щоб діти росли з вірою та добром у серці", — зазначив Олександр Олександрович Харлов.

Нагадаємо, що Олександр Харлов розповів про наслідки атаки на Одещину.