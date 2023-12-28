ДБР: Робота з повернення 113 мільйонів доларів Жеваго зі Швейцарії в Україну на завершальному етапі

Державне бюро розслідувань спільно з АРМА працює над поверненням в Україну заарештованих 113 млн доларів на рахунках компаній олігарха Костянтина Жеваго у Швейцарії. Ця робота на завершальному етапі. Як повідомили у відомстві, компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США, передає УНІАН.

Арешт на ці кошти було накладено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом ДБР.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну ускладнює процес екстрадиції Жеваго з Франції, але бюро продовжує комунікацію із західними партнерами та викриття злочинних схем за участю Жеваго та його спільників.

Упродовж 2023 року за запитом ДБР на Кіпрі затримали ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит". Триває робота над його екстрадицією.

Повідомлено про підозру посадовцям Полтавського ГЗК, що належить олігарху-втікачу, а також двом колишнім топпосадовцям банку "Фінанси та Кредит", які у складі злочинної організації розікрали понад пів мільярда гривень.

Крім того у 2023 році за ініціативи ДБР було арештовано гелікоптер Костянтина Жеваго, а згодом його передали військовим. Тепер він виконує завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Накладено арешт на майно олігарха: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно пов’язаних із ним юридичних осіб. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

"ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки", — повідомили в бюро.

Нагадаємо, у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Також підозри повідомлені низці топменеджерів банку "Фінанси та Кредит". Вони організували схему розтрати 113 млн доларів, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.