Гарт воєнного часу: турбота про співробітників та соціальна місія бізнесу IDS Ukraine

Виклики воєнного часу — це потужне випробування непохитності принципів та цінностей компаній. Турбота про співробітників стала одним із ключових елементів стійкості IDS Ukraine та її команди. Загалом же компанія визначає нині свою місію як "соціальний бізнес", який покликаний працювати, аби надавати підтримку українцям, економіці та обороноздатності держави, трьом тисячам своїх співробітників та їхнім родинам, а також громадам у Миргороді та Моршині. І найбільший фокус уваги — підтримка ЗСУ, лікарень і тих цивільних громадян, які потерпають від наслідків руйнівної російської навали.

Від початку повномасштабного вторгнення чисельність колективу компанії та її виробничих підрозділів майже не зазнала змін, адже компанія докладає максимум зусиль для збереження та підтримки сталої діяльності. Як кажуть в IDS Ukraine, це результат усвідомлення бізнесом своєї високої відповідальності. Перед колективом — за збереження робочих місць усіх співробітників, що важливо для добробуту їхніх родин. Перед державою — за сплату податків на зміцнення обороноздатності, сума яких за останні два роки перевищила 1,4 млрд грн. Для міст, де працюють заводи з виготовлення та розливу відомих брендів "Миргородська" та "Моршинська", — за збереження підприємств IDS Ukraine, які є важливою складовою соціальної стабільності та добробуту громад.

Але головним у своїй роботі в компанії називають гуманітарну місію: стабільна робота підприємств важлива для всіх українців, адже IDS Ukraine забезпечує їх питною водою — життєво необхідним для людини продуктом.

Діяльність компанії заснована на найвищих міжнародних стандартах прозорого та соціально відповідального ведення бізнесу — це підтверджується висновками аудиторів провідних світових компаній. Усі 3 000 працівників IDS Ukraine мають офіційну зайнятість та повністю офіційні зарплати. Війна не змінила цієї ситуації. Як і в мирний час, компанія захищає своїх співробітників програмами медичного страхування — це стало ще більш актуальним.

Із перших днів повномасштабного вторгнення IDS Ukraine своїми повсякденними діями підтверджує важливість задекларованих цінностей щодо добробуту та безпеки співробітників. Упродовж 2022 та 2023 років компанія надає їм необхідну підтримку: рівень зарплат зберігся у повному обсязі, а в часи найбільш гострих викликів кошти виплачувались наперед за декілька місяців, аби люди могли подбати про себе і про безпеку близьких. Окрім цього, у перші дні вторгнення співробітники отримали виплати у вигляді бонусу, щоб в разі потреби мати необхідний ресурс для переїзду до безпечних регіонів України чи інших країн, закупівлю необхідних продуктів та предметів вжитку.

Тим співробітникам, які ухвалили рішення релокуватися у безпечні регіони, компанія допомагала із виїздом та облаштуванням. Для частини з них був забезпечений адаптаційний період та необхідні технологічні рішення для дистанційної роботи або гібридної зайнятості. Був створений фонд підтримки для тих, хто зазнав великих втрат.

Серйозним викликом для IDS Ukraine стала окупація Херсонської області, де було розташоване одне з підприємств компанії. Виникла пряма загроза безпеці співробітників. Майже одразу підприємство було зупинене та законсервоване, співробітники та їхні близькі силами й коштом компанії були евакуйовані до безпечних регіонів. Лише декілька працівників мусили залишитись вдома — їхні близькі не мали фізичної змоги евакуюватись.

Проте попри закриття виробництва та припинення роботи, весь колектив заводу на Херсонщині отримав оперативну виплату заробітної платні на декілька місяців наперед. Компанія змогла гідно впоратися з цією ситуацією завдяки швидкому реагуванню та правильним управлінським рішенням.

"Гнучкість і оперативне ухвалення рішень дозволяють нам мати менше бюрократії та позбавлятися тривалих неповоротких процедур і занадто складних регуляцій у бізнес-процесах", — пояснили в IDS Ukraine один із ціннісних принципів компанії, який сповна виправдовує себе в складні часи. В робочих взаєминах панує принцип довіри: компанія може покластися на кожного зі співробітників, а співробітники впевнені у своїй компанії. При цьому кожен чітко знає, що він має робити на своєму місці, усвідомлюючи відповідальність за себе і свою команду, розуміючи "big idea" компанії — спільне прагнення нести користь, бути інноваційним і технологічним лідером свого ринку. Навіть попри виклики воєнного часу компанія запускає нові продукти, стимулюючи розвиток ринку. Це дає можливість отримувати додатковий ресурс для соціальних проєктів та підтримки економіки країни. Так, новинка "Лимонада" на основі натурального соку та легендарної води "Моршинська" додатково принесла до бюджету держави 17 млн грн. А запуск енергетичного напою "Воля", окрім нових податкових надходжень, забезпечив благодійну підтримку партіями енергетика військових та рятувальників.

Допомагати цивільним українцям та військовим — важлива соціальна місія IDS Ukraine, яка від початку повномасштабного вторгнення спрямувала на реалізацію гуманітарних проєктів близько 300 млн грн. Зокрема, на понад 200 млн грн компанія передала води захисникам України, лікарням, населенню, яке постраждало від російської агресії. Благодійні поставки води та напоїв в різні регіони країни здійснюються у співпраці з більш як 200 благодійними фондами. Після підриву дамби Каховської ГЕС за сприяння Офіса президента України та військових адміністрацій компанія надала для мешканців Херсонщини понад 5 млн л питної води на суму 35 млн грн. Також регіон отримав два мобільні очисні фільтри — це до 850 тис. л якісної питної води на місяць від кожного з них.

Важливо, що понад 160 працівників IDS Ukraine, які зараз у лавах ЗСУ, продовжують отримувати середню зарплатню попри скасування державою цієї вимоги в липні минулого року. З того моменту і донині сума таких виплат сягнула близько 60 млн грн. IDS Ukraine також закуповує для своїх співробітників-військових необхідне спорядження та екіпірування — бронежилети, рації, тепловізори тощо. Компанія опікується співробітниками, які під час служби в ЗСУ отримали поранення, а також ухвалила рішення дбати про родину загиблого колеги.

Зараз IDS Ukraine готується до повернення в колектив ветеранів — для них підготовлена програма адаптації. Водночас для підтримки ментального та психологічного здоров’я колективу компанія організовує зустрічі з психологами, заняття з йоги та медитації. Зараз працівники офісу мають зручний режим роботи в гібридному форматі з можливістю працювати віддалено. Робітники заводів у Моршині та Миргороді забезпечуються харчуванням, їм надається трансфер між домівкою та місцем роботи.

Розуміючи особливості воєнного часу, компанія організовує для працівників безпекові тренування, тренінги з надання домедичної допомоги, інформаційної безпеки та інших важливих нині навичок.

Із перших днів великої війни IDS Ukraine посилила внутрішні комунікації. Генеральний директор компанії Марко Ткачук з того часу проводить регулярні онлайн-зустрічі зі співробітниками, записує відеозвернення, відкрито відповідає на будь-які запитання колег. Знання про присутність вищого керівництва поруч із колективом у критичні моменти, особливо на початку війни, відіграло важливу роль — люди відчували підтримку, розуміли, що роботодавець не залишається осторонь. Найважливішими темами порядку денного стали збереження зарплат та медичного страхування, допомога при евакуації та в разі критичних ситуацій, підтримка співробітників, що стали до лав ЗСУ та їхніх родин.

IDS Ukraine — це команда однодумців, де кожен приймає та поділяє спільні принципи і цінності. Вони напрацьовані роками взаємодії пліч-о-пліч: середній стаж роботи працівників на виробництвах Моршина та Миргорода близько 7 років, а команда топменеджерів у майже незмінному складі здійснює ефективне управління компанією упродовж 15 років.