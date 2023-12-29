Яким українці бачать майбутнє країни через 10 років: дані опитування КМІС

Більшість респондентів вірять, що через десятиліття Україна буде процвітаючою та у складі Європейського Союзу.

У порівнянні із минулим роком серед українців збільшилися песимістичні настрої щодо того, як вони бачать майбутнє України. Попри це, абсолютна більшість вважає, що через 10 років Україна буде процвітаючою та у складі Європейського Союзу. Такі результати опитування 29 грудня опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Так, 19% опитаних зазначили, що через десятиліття Україна буде зі зруйнованою економікою та великим відтоком людей. Попри це, 73% українців оптимістично дивляться у майбутнє країни.

Згідно із результатами опитування, минулого року більше людей зберігали оптимістичні настрої – 88% опитаних.

Фото: КМІС

Найменше людей відповіло, що бачать через 10 років Україну процвітаючою та у складі Євросоюзу, на сході України – 67%. У центральних та південних регіонах з оптимізмом дивляться у майбутнє 76% опитаних, а на заході України — 73% людей.

Фото: КМІС

У віковому розрізі найбільш песимістичні настрої у людей віком від 18 до 29 років. 26% людей молодого віку сказали, що у майбутньому українська економіка буде зруйнована, а більшість людей виїдуть з країни. Попри це, у процвітаюче майбутнє найбільше вірять люди віком 60-69 років.

Фото: КМІС

Додамо, опитуванні проводилося на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Участь у ньому взяли 1031 громадяни України віком від 18 років. Зазначається, що опитування не проводилося з українцями, які перебувають за кордоном.

Нещодавно соціологи проводили опитування та оцінювали добробут у родинах українців. Соціологи розповідають, що 28,2% опитаних оцінюють фінансовий стан як досить поганий. Більша частина українців, а саме понад 50%, відповіли, що їх добробут є "не поганим і не хороший".

Тим часом у Росії 36% людей відповіли, що не мають грошей на одяг та взуття, з них у 7% не вистачає доходу навіть на придбання продуктів. Попри це, 17% опитаних росіян сказали, що у них достатній дохід та мають можливість купити житло.