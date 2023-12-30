Експерт закликав голову "Укренерго" Кудрицького бути прозорим і опублікувати декларацію

АТ "Укренерго", що належить державі, перетворилось на суб’єкт приватного права — його топменеджери випали з переліку держслужбовців, що за законом зобов’язані декларувати статки, написав політичний експерт Тарас Загородній у Facebook. Про це повідомляє "Главред".

Він назвав це несправедливим, адже "Укрнерего" — державна компанія, яка заробляє на кожній нашій платіжці, керівника якої призначає наглядова рада з представниками держави у складі. Відтак платники податків мають право знати, скільки заробляє найнятий ними менеджер Володимир Кудрицький і чи відповідають зарплаті його видатки.

"Взяти той же Нафтогаз. Така ж сама державна корпорація, але Чернишова (на відміну від Кудрицького) від е-декларування не звільнили", — написав експерт.

Він закликав Кудрицького не ховатися за законодавчими колізіями, бути прозорим і відкритим і брати приклад з Чернишова.

"Ви на посаді вже три роки. Платники податків мають право знати, як за цей термін змінився чи не змінився ваш майновий стан. Часу на заповнення декларації у вас вдосталь — граничним терміном Верховна Рада визначила 31 січня 2024 року", — нагадав Загородній.

Експерт нагадав долю ексочільника Нафтогазу Андрія Коболєва, який свого часу також "вперто не бажав публікувати декларацію": тепер він під слідством НАБУ.

Нагадаємо, електронне декларування для чиновників в Україні скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії.

5 вересня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, однак не підтримала правку про негайне відкриття реєстру декларацій. 6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту.

12 вересня Володимир Зеленський ветував вказаний закон і закликав нардепів якнайшвидше проголосувати за відкриття реєстру декларацій.

20 вересня Рада схвалила закон про е-декларування з правкою Зеленського.