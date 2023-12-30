Нардепу Безгіну загрожує 10 років у справі про зазіхання на територіальну цілісність України: ДБР розпочало розслідування, — ЗМІ

У 2020 році нардеп провів угоду з продажу квартири зі своєю тіткою-колаборанткою з партії "Єдина Росія", пишуть журналісти.

Народному депутату від партії "Слуга народу" Віталію Безгіну загрожує від 5 до 10 років ув'язнення – він став фігурантом кримінальної справи, яку веде Держбюро розслідувань за ч. 2 ст. 110 КК – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади, повідомляє УНІАН. Справа відкрита після розслідування та звернення до суду журналістів "Стоп корупції" за фактом ознак скоєння злочину.

За інформацією ЗМІ, у 2020 році Безгін оформив довіреність на квартиру у Євпаторії своїй родичці (тітці) Галині Герасимової. Вона не лише має антиукраїнську позицію, а й є депутатом від партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія", внесена до бази даних сайту "Миротворець". На момент вчинення правочину Безгін уже був народним депутатом України, а Герасимова – депутатом від окупаційної влади.

"Напевно, для кожного антикорупціонера важливо зрозуміти все ж таки, чи справді були в тій довіреності, яку готував даний народний депутат. Але важливо ще те, чим закінчиться ця історія. Ми також триматимемо вас в курсі даних подій. Але крім цього, зауважимо, що ми дійсно доклали зусиль для того, щоб це виробництво було зареєстроване", – заявив голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.

У медіа зазначають, що Галина Герасимова після анексії Криму стала директором пансіонату "Планета", а потім очолила "Туристсько-інформаційний центр" і так звану муніципальну автономну установу міського округу Євпаторія Республіки Крим "Євпаторійський культурно-етнографічний центр "Малий Єрусалим". У 2018 році Герасимова двічі перетнула адміністративний кордон АР Крим з Херсонською областю за українським паспортом. Квартиру Безгіна у Євпаторії вона вже перепродала за російським законодавством. З 2020 року вона обіймала посаду "заступника голови комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування" в окупаційному "парламенті" півострова.