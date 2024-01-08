"Агенція оборонних закупівель" залишилася без директора – Володимира Пікузу переведено на заступника, – ЗМІ

Володимир Пікузо більше не очолює державне підприємство "Агенція оборонних закупівель". 3 січня 2024 року в офіційних реєстрах його було змінено на Оксану Щибрю та переведно на посаду заступника, про що пише Укрньюз з посиланням на Цензор.нет.

Оксана Щибря — фінансова директорка Агенції, призначена як тимчасова виконуюча обов'язки керівника. Тобто наразі "Агенція оборонних закупівель" Міноборони не має повноцінного директора. Якщо ця історія затягнеться, то вона може мати суттєві ризики. Як порахували журналісти, враховуючи прогнозовані витрати на закупівлю озброєння як за імпортом, так і у національної промисловості, "Агенція оборонної закупівлі" потенційно може розпорядитися кількома сотнями мільярдів гривень.

Володимир Пікузо працював керівником Агенції оборонних закупівель з серпня 2022-го року. За інформацією Цензор.нет, восени 2022-го року Агенція здійснила платіж у 19,8 млн. дол США американському підряднику за ремонт 155 мм гаубиць М109, але ремонт виявився неякісним — досі триває претензійний процес. Як зазначає видання, Пікузо запам’ятався показовим ігноруванням громадських антикорупційних органів — не відповідав на запити Громадської антикорупційної ради Міноборони і за весь час керування жодного разу навіть не знайшов час для зустрічі. Віталій Шабунін з "Центру протидії корупції" дорікає Пікузі у відмові створити для багатомільярдного розпорядника Наглядову раду.

За даними джерел Цензор.НЕТ, найбільше критики з боку нового керівництва Міноборони Пікузо міг отримати за скандал навколо закупівлі понад тисячі пікапів для ЗСУ за завищеною вартістю та за ручне управління розглядом комерційних пропозицій від постачальників імпортних боєприпасів.

За даними журналістів, на посаду директорки "Агенції" розглядають Марину Безрукову з Укренерго, де жінка займалась закупівлями останні роки.