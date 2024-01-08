Держаудитслужба не вимагала від оборонних підприємств даних про їх розташування, — заява

Державна аудиторська служба не вимагала від оборонних підприємств жодних даних про розташування їхніх виробництв і тим більше не розголошувала їх. З початку повномасштабної війни аудитори взагалі не оприлюднюють адреси підприємств, на яких проходять перевірки та ревізії. Про це йдеться у заяві ДАСУ, опублікованій на офіційному телеграм-каналі, передають "Українські новини".

У ній Держаудитслужба спростувала заяви окремих ЗМІ про те, що нібито оприлюднила інформацію, що стосується ВПК і закупівель в оборонній галузі.

"Держаудитслужба не вимагає від виробників ВПК документи про реальне розташування складів і виробничих потужностей та від початку широкомасштабної війни не оприлюднює адреси підприємств, на яких проходять перевірки та ревізії", – сказано в заяві.

Також ДАСУ наголошує, що контролює ефективність використання коштів платників податків, зокрема і в оборонній сфері. І для цього запитує у виробників озброєння та аналізує лише первинну фінансову документацію, а не технічні креслення чи документацію про вироби оборонного призначення.

Аудитори вважають, що подібні маніпулятивні заяви завдають шкоди не лише репутації служби, а й обороноздатності держави.

"Очевидно, що поширення недостовірної інформації є проявом дискредитаційної кампанії, котру розгорнули проти Держаудитслужби нечесні виробники, аудит діяльності яких показав численні порушення законодавства", – вважають у ДАСУ.

Служба закликає ЗМІ перевіряти дані та не поширювати сумнівні заяви.