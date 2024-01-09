Коштом уряду Канади: комітет ВР підтримав законопроєкт стосовно добудови Музею Голодомору (документ)

Програма фінансування добудови Національного музею Голодомору передбачає включення спеціального курсу для канадських школярів з вересня 2025 року.

У понеділок, 8 січня, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт, який дозволить добудувати Національний музей Голодомору-геноциду коштом уряду Канади. Про це повідомляється у пресрелізі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Законопроєкт дасть змогу внести зміни до закону України №10361 "Про музеї та музейну справу".

"Ми тішимося з того, що є ресурс, який ми можемо спрямувати на добудову цього об'єкта, дуже важливого для нас як з політичного, так і з науково-музейного боку", — підкреслив т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

За словами очільника відомства, йдеться про фінансування орієнтованим обсягом 15 мільйонів канадських доларів.

Крім того, ухвалення законопроєкту створить умови для здійснення контролю за роботою Музею Голодомору за умов воєнного стану — у музеї з’явиться наглядова та експертна ради. До їх складу увійдуть науковці і музейні фахівці, представники міжнародних організацій українців за кордоном і нащадки жертв Голодомору.

Також Канада запровадила обов'язкові уроки історії про Голодомор в Україні. Курс вивчення Голодомору включать до програми історії Канади для 10-го класу з вересня 2025 року.

Чому президент Зеленський ветував фінансування музею

Музей, створення якого було розпочато 2008 року як Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору, будувалося у два етапи: у 2009 році закінчили першу чергу, другу — розпочали 2017 року і планували закінчити 2023 року. На ці роботи планували виділити фінансування у Державному бюджеті на 2023 рік обсягом 573,9 мільйона гривень.

Проте президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №9437 щодо виділення цих коштів, котрі передбачали внесення змін до держбюджету країни у складний воєнний час. Як пояснив очільник держави, зусилля державних та місцевих органів повинні бути спрямовані на рішення, які насамперед наближають перемогу України.

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"Вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную закон відхилити", — йшлося у пропозиції президента.

При цьому, як розповів народний депутат Ярослав Железняк у власному телеграм-каналі, Зеленський наклав на закон повне вето, тобто щоб його подолати, потрібно назбирати у Раді понад 300 голосів, що нереально.

Нагадаємо, 25 листопада у Варшаві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. Люди прийшли на православний цвинтар у польській столиці в 90-ті роковини одного з наймасштабніших геноцидів українського народу.

Раніше, 24 листопада, у Центрі національного спротиву повідомили, що російські окупанти руйнують пам'ятники жертвам Голодомору в Херсонській області. Від рук окупаційної влади постраждали пам'ятники в Новій Каховці та в Олешках.