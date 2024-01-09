Майже 93% українців-біженців перебувають в Європі: скільки їх повернеться

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, ключовий фактор повернення українців додому з евакуації — це фактор безпеки.

У всьому світі офіційно зареєстровано понад 6,34 мільйона українських біженців, з яких 5,9 мільйона, або 93%, перебувають в Європі. Таку статистику станом на 3 січня 2024 року представило агентство ООН у справах біженців на офіційному сайті.

Багато українців виїхали з країни через повномасштабну війну, і тому частина їх планує з часом повернутися додому, але чимала кількість залишиться жити в інших державах.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), якщо війна в Україні триватиме до кінця 2024 року і пізніше, то після завершення бойових дій не повернуться на батьківщину кілька мільйонів українців, особливо ті, що осіли в країнах Євросоюзу.

"До кінця нашого прогнозного періоду ми очікуємо, що буде чистий від'ємний відтік 2 мільйонів осіб відносно довоєнного сценарію", — наголосила в грудні 2023 року представниця МВФ Сана Надім.

І додала, що насамперед небажання повертатися пов'язане з тим, що війна і далі руйнуватиме інфраструктуру та економіку України.

Фактори повернення українців додому

Міністр економіки України Юлія Свириденко раніше зазначала, що для повернення українців з-за кордону є чотири основні чинники:

безпека;

можливість бути працевлаштованим або розпочати власний бізнес;

можливість навчання;

забезпечення житлом.

"Звичайно, фактор безпеки — це фактор номер один", — наголосила Свириденко.

Вона пояснила, що Україна є практично найбільш замінованою країною у світі, а розмінування — це одна з ключових передумов відновлення. Без цього люди не зможуть безпечно повертатися на прифронтові території.

Саме тому уряд поставив за мету повернути в користування 80% потенційно забруднених територій протягом найближчих 10 років.

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що українські біженці в Данії мають повернутися додому після завершення війни, про що заявив міністр імміграції та інтеграції Данії Коре Дюбвад. За його словами, влада країни розглядає перебування українських біженців на данській території як тимчасове, незалежно від того, звідки вони приїхали.