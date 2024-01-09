Виконували замовлення: на Київщині підлітки підпалили обладнання "Укрзалізниці" (фото)

Правоохоронці зазначили, що двох 16-річних та 14-річного жителів Борисполя затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Крім того, до вчинення правопорушень причетний їх 19-річний товариш.

Четверо хлопців облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях Київщини. Тепер підліткам загрожує до 10 років за ґратами. Про це у вівторок, 9 січня, повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про підпал надійшло від диспетчера Дарницької дистанції сигналізації та зв'язку.

"На перегоні Баришівка-Бориспіль невідомі здійснили підпал релейної шафи сигнальної установки, що порушило роботу транспорту", — наголошують у поліції.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили фігурантів. Поліцейські зʼясували, що підлітки отримали "замовлення" від невстановленої особи через Telegram.

"За грошову винагороду хлопці здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали, внаслідок чого завдали матеріальних збитків "Укрзалізниці", сума яких встановлюється", — уточнюють правоохоронці.

Також в ГУНП області додали, що двох 16-річних та 14-річного жителів Борисполя затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Крім того, до вчинення правопорушень причетний їх 19-річний товариш.

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Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.

"За фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів, за процесуального погодження Бориспільської окружної прокуратури, чотирьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 ККУ)", — додають у прокуратурі.

Нагадаємо, 28 грудня столична поліція повідомила, що у Києві правоохоронці викрили групу підлітків, які готувалися вчинити серію злочинів на території міста, наслідуючи приклад російського серіалу.