"Труха" Україна допомагає постраждалим українцям від ракетних атак

Від початку російської агресії проти України команда відомої мережі телеграм пабліків "Труха" за власні кошти надала майже 1 млн грн допомоги постраждалим від ракетних атак. Допомога надійшла кожному, хто звернувся за нею.

"Ми об’єднані, сильні та незламні", — каже Максим Лавриненко, власник мережі "Труха". — "Коли ми бачимо, що у якомусь місті є постраждалі від ракетних атак, ми відразу діємо. Ми пишемо у місцевий паблік пост підтримки та пропонуємо свою допомогу. Зазвичай ми відправляємо гроші, бо постраждалі самі знають, на що їх витрачати. Процедура отримання допомоги дуже проста, немає бюрократії. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб допомогти нашим громадянам якомога швидше".

Допомога від "Труха" Україна надається в рамках проєкту "Труха допомагає". Команда відомого пабліку за власні кошти надає всебічну допомогу, включаючи грошову допомогу на відновлення житла, ремонт пошкоджених автомобілів та будинків, покупку продуктів харчування, медикаментів та оплату лікування.

"Ми хочемо допомогти якомога більше людям, які постраждали від російської агресії", – каже Максим Лавриненко. — "Ми розуміємо, що це лише мала частка того, що вони пережили, але сподіваємося, що наша допомога хоча б трохи полегшить їхній біль".

В одному з останніх дописів "Труха" розмістила скріншоти із вдячністю від людей, які отримали грошову допомогу. Завдяки налагодженій комунікації із підписниками заявки на отримання допомоги розглядаються дуже швидко. Під час війни в Україні кожен намагається допомогти як може і команда "Трухи" не стала винятком.

Допомога від "Труха" Україна — це ще один приклад того, як українці об'єднуються та допомагають один одному в цей складний час.