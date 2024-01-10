Масштабна ДТП у Львівській області: автобус зіткнувся з трьома автомобілями (фото)

За даними поліції, внаслідок аварії на автодорозі "Київ-Чоп" медична допомога знадобилася шістьом людям. Серед постраждалих є діти.

У середу, 10 січня, у Львівській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждало шестеро осіб. Про це повідомила пресслужба Поліції Львівської області у Facebook.

Повідомляється, що аварія сталася приблизно об 11.30 на автодорозі "Київ-Чоп" у районі села Чишки. За даними правоохоронців, сталося зіткнення автобуса VAN HOOL, який здійснював перевезення за маршрутом "Київ-Хуст", із трьома автомобілями: Dacia Lodgy, Mini Cooper і Skoda Octavia.

Фото: Національна поліція

У відомстві зазначили, що всі транспортні засоби їхали в одному напрямку. За кермом автобуса був 39-річний житель Херсона, за кермом Dacia Lodgy — 44-річна мешканка Рівного, за кермом Mini Cooper — 38-річний мешканець Мукачева, а автомобілем Skoda Octavia керував 36-річний мешканець Шепетівки.

Аварія сталася Фото: Національна поліція

За інформацією поліції, внаслідок ДТП постраждали шестеро осіб. По медичну допомогу звернулися водій і двоє пасажирів "Dacia Lodgy", а також троє пасажирів "Skoda Octavia". Серед них троє дітей.

Фото: Національна поліція

На місці аварії працює слідчо-оперативна група, поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, 31 грудня в Польщі сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. 40-річний водій автомобіля Audi a6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем Audi a4, що їхав із зустрічного напрямку.

Раніше, 17 грудня, у Словаччині, поруч із населеним пунктом Даргов, перекинувся автобус із 53 пасажирами, які прямували в Україну, і двома водіями. Постраждали дев'ятеро людей, зокрема діти.