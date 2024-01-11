"Реалістичні зображення справжніх хвороб": в Україні оновили маркування цигарок (фото)

Як зазначають у "Центрі громадського здоров’я", Міністерство юстиції України затвердило 14 варіантів тексту та ілюстрацій. Світлини взяті з бібліотек тих країн, де медичні попередження довели свою ефективність.

В Україні з 11 січня набувають чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів. Відтепер медичні попередження про шкоду куріння займатимуть 65% площі упаковки цигарок. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.

Крім того, за інформацією МОЗ, виробники зобов'язані розміщувати на упаковках із сигаретами QR-код, який веде на сервіс "Центр громадського здоров’я України" щодо надання допомоги з відмови від куріння.

Як зазначають у "Центрі громадського здоров’я", Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів медичних попереджень, а саме варіантів тексту та ілюстрацій, розроблених МОЗ.

"Реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених курінням, допоможуть усвідомити проблему, прийняти рішення кинути курити, а наявність сервісу, куди можна звернутися за допомогою, додасть мотивації для дій", — зазначає в.о. керівника відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я Наталя Гриб.

Також, за інформацією у пресслужбі, світлини взяті з бібліотек зображень тих країн, де медичні попередження довели свою ефективність. Мова йде про Австралію, Таїланд та Канаду.

"Маркування пачок зображеннями медичних попереджень показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія та мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння", — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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