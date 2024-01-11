"Портовий" закон Мотовиловця виносять на друге читання: російський олігарх отримає 50 млн євро, — блогер

Зараз Андрій Мотовиловець намагається з мінімальними правками провести документ до другого читання, зазначив блогер.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець просуває на друге читання проєкт закону 9573, який дозволить передати частину надходжень від портових зборів АМПУ приватним компаніям. Зокрема, йдеться про структури групи компаній "ТІС" у порту "Південний", що перебувають у власності російського підсанкційного олігарха Олексія Федоричева і розшукуваного правоохоронними органами України олігарха Костянтина Жеваго. Про це йдеться в блозі політтехнолога Мар'яна Ощановського на сайті "Цензор", передає УНІАН.

"Ціна питання — 50 млн євро та кримінальна справа, де фігурантом є екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський та його екс-заступник Володимир Шульмейстер. Документ лобіює колишній радник Пивоварського, а нині заступник голови фракції Слуга народу Андрій Мотовиловець. А робить він це в інтересах підсанкційного росіянина і компанії, що інвестує в Росії мільярдні кошти", — йдеться в матеріалі.

Автор нагадує, що ще у 2016 році Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000269, згідно з яким Пивоварського і Шульмейстера підозрюють у зловживанні владою на користь ТОВ "ТІС- Контейнерний термінал" (нова назва ДП "ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ") та ТОВ "ТІС- Руда". Міністр та його заступник підготували і ухвалили наказ, за яким частину коштів від зборів відправляли вказаним компаніям, що призвело до збитків Адміністрації морських портів України на майже 3 млн грн.

Блогер каже, що "бенефіціарами" отриманих коштів стали власники компаній, що працюють в порту "Південному", а саме мають там контейнерні термінали — росіянин Олексій Федоричев, проти якого Україна запровадила санкції, підприємець Костянтин Жеваго, який перебуває в розшуку через розграбування банку "Фінанси і кредит", а також компанія з ОАЕ DP World. Остання, попри те, що є світовим лідером з оперування портами, також є партнером російського уряду з розвитку Північого морського шляху, який має принести до бюджету Росії понад 200 млрд доларів. Крім того, разом з Росатомом DP World заявили про створення спільного логістичного оператора.

Ощановський стверджує, що після появи кримінального провадження, Андрій Пивоварський та його прихильники у бізнес-середовищі розпочали масовану кампанію "очищення репутації". За словами блогера, Мотовиловець був не просто був радником Пивоварського в часи, коли той був міністром, а ще й був одним зі співавторів ініціативи про розподіл коштів АМПУ між державою і приватними фірмами, в тому числі, російськими. Саме тому, Мотовиловець проходить у справі як свідок, а в його помешканнях неодноразово відбувалися обшуки, додає автор допису.

"Крім фінансової вигоди, документ дозволить вивести з-під удару Пивоварського і Шульмейстера, адже фактично претензії НАБУ — за задумкою авторів законопроекту — втратять свій сенс, а діяння екс-міністра і його екс-заступника — нехай і через 7 років, але будуть по суті "декриміналізовані". Це дасть змогу тріумфувати корупціонерам, які свого часу протиснули очевидно лобістську поправку через Мінінфраструктури Пивоварського, або ж через нього особисто. А також прихильникам "ефективного менеджменту", за яким ховається банальний непрозорий лобізм, фактично заохочуючи інтересантів до "непублічних розмов" з потенційними провайдерами їхніх ідей", — переконаний блогер.

За його інформацією, попри те, що на профільному комітеті і підкомітетах неодноразово озвучувалися корупційні ризики документа, в тому числі під стенограму представниками НАБУ і НАЗК, ці заклики були показово проігноровані, а в супровідних документах до законопроекту на сайті парламенту не залишилось і натяку на такі висновки і листи.

"Зараз Андрій Мотовиловець намагається з мінімальними правками провести документ до другого читання. Якщо його так само "тихцем" буде ухвалено і в цілому, то президентові на підпис надійде дуже неприємна історія. Адже аби законопроект набув чинності, Володимир Зеленський матиме погодитися віддавати кошти платників податків підсанкційному росіянину та українському олігарху в розшуку", — додає автор.