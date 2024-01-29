WOW-Сервіс: Новий рівень сервісу з ремонту та обслуговування техніки!

Комплексне, зручне та надійне рішення, створене для розв’язання будь-яких проблем з пристроями. Сервіс, який став альтернативою традиційній системі ремонту й обслуговування техніки та електроніки.

WOW-Service організував повний цикл ремонту та обслуговування техніки. Ключовим принципом цієї концепції стало позбавлення користувача складнощів, які можуть виникати при зверненні в класичний сервіс. Оплата обраного тарифу дозволяє клієнту при виникненні несправності уникнути непередбачених витрат. Сервіс бере на себе зобов’язання розв’язати проблему та організувати все, що для цього буде потрібно.

Як працює WOW-Service

На сайті сервісу користувач обирає один з тарифів, який найбільше відповідає його вимогам. Далі — оформляє підписку, вказуючи свої дані. Наразі доступні дві форми оплати: щомісячна та щорічна. Остання дозволяє зекономити 30% від вартості обраного тарифу.

Оформлюючи підписку, користувач стає клієнтом компанії і отримує гарантію, що у разі виникнення несправності техніки, WOW-Service розв’яже цю проблему. Придбати тариф можна як завчасно, так і по факту поломки пристрою.

Коли потрібно скористатись послугами, достатньо зайти на сайт і в декілька кліків оформити звернення. А всі етапи організації та логістики бере на себе WOW-Сервіс:

Виїзд майстра у зручний для клієнта час. Діагностику несправностей. Замовлення оригінальних деталей. Доставку (за рахунок компанії). Безпосередньо ремонт.

Після виконання робіт користувач отримує 3 місячну гарантію.

WOW-Service — необхідні послуги в одному місці

Сервіс успішно поєднав та втілив в життя все, чого потребують клієнти, які мають на меті розв’язати проблему з технікою. Так, одна з ключових переваг сервісу в тому, що тут можна відремонтувати будь-який пристрій в наступних категоріях:

цифрова техніка;

велика та дрібна побутова техніка;

офісна техніка;

електричні інструменти;

медичне обладнання;

квадрокоптери і дрони;

електротранспорт;

садова техніка;

пристрої для краси та догляду.

Не потрібно шукати спеціалізований сервіс та майстра — необхідні послуги доступні в одному місці.

Сервіс створив штат професійних майстрів, які мають досвід у сфері ремонту та обслуговування техніки від 15 років.

Особливістю сервісу є те, що звернення опрацьовується у день виклику. Проблема клієнта розв’язується настільки оперативно, наскільки це взагалі можливо. Для ремонту несправної техніки клієнту не потрібно чекати черги, чи витрачати час на пошук майстрів.

Великий штат майстрів, перевірені постачальники деталей, налагоджена логістика — гарантія того, що користувач не проведе жодної зайвої хвилини в очікуванні.

Таким чином, WOW-Service — це перш за все принципово новий підхід у сфері ремонту техніки. Це сервіс, який організовує та реалізує всі етапи, які потрібні для досягнення якісного ремонту. Клієнт має лише оформити підписку та при виникненні несправності техніки — заповнити коротку форму на сайті. У підсумку клієнт отримує зручне, надійне та максимально оперативне рішення. Це дозволяє зекономити час та уникнути зайвих витрат.

З WOW-Service ваша техніка завжди під охороною!