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У 2023 році Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків

Мирослав Гурко

За підсумками 2023 року Kernel увійшов до найбільших платників податків України. Компанія сплатила 4,3 млрд грн, що на 72% більше за аналогічний період 2022 року. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на повідомлення компанії.

У цю суму входить податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування співробітників та інші види зборів.

У перерахунку на багатотисячний колектив — це 430 тисяч гривень сплачених податків на кожного працівника компанії. Це втричі більше за показник ВВП на душу населення в Україні, який 2022 року склав 126 тис. грн.

Нагадаємо, що у липні 2023 року після припинення дії Зернової ініціативи портова та аграрна інфраструктура компанії зазнала потужних атак з боку РФ, попередня оцінка збитків від яких складає близько 32 млн долл.