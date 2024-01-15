Ексчиновницю з паспортом РФ можуть повернути на посаду: Мін'юст оскаржуватиме

Адвокати Марини Прилуцької вказали, що лист від СБУ "не містить достовірної інформації", а суди нижчих інстанцій "упереджено" розглядали обставини справи. Сама чиновниця стверджує, що громадянства Росії ніколи не мала.

Верховний Суд скасував постанову суду нижчої інстанції, який визнав законним звільнення чиновниці Міністерства юстиції Марини Прилуцької, котра добровільно отримала російське громадянство. Про це йдеться у матеріалах справи.

У документах справи не вказано прізвище чиновниці, яка оскаржує своє звільнення з посади заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, однак, згідно із інформацією "Судово-юридичної газети", йдеться про Марину Прилуцьку.

Громадянство ексчиновниця отримала у Криму

У матеріалах справи йдеться про лист від Служби безпеки України, у якому наводили докази наявності у Прилуцької громадянства Російської Федерації. Зазначається, що було встановлено факт виїзду 13 березня 2014 року посадовиці до Ялти в тимчасово окупованому Криму, де вона зареєструвала своє місце проживання.

Крім того, згідно із документом, 4 травня 2014 року чиновниця повторно приїхала на територію півострова та на підставі раніше здійсненої прописки отримала паспорт громадянки Росії.

В СБУ заявили, що Прилуцька контактувала із ФСБ

Також, у матеріалах справи йдеться, що під час перебування в Криму Прилуцька мала контакти зі співробітниками російської ФСБ. До матеріалів справи СБУ додала фотокопію паспорта РФ ексчиновниці.

Верховний суд поновив на посаді чиновницю з паспортом РФ

Посадовця запевняє, що ніколи не мала громадянства РФ

У той же час у касаційній скарзі адвокати Марини Прилуцької вказали, що лист від СБУ, який свідчить про наявність у неї російського громадянства, "не містить достовірної інформації", а суди нижчих інстанцій "упереджено" розглядали обставини справи. Сама Прилуцька стверджує, що не має громадянства та ніколи його не отримувала.

"Позивач стверджувала та повторно стверджує, що громадянства іншої країни не мала, не має та ніколи не отримувала", — йдеться у матеріалі справи.

Реакція Міністерства юстиції

Міністерство юстиції у понеділок, 15 січня, оприлюднило реакцію на відповідне рішення. За інформацією у дописі, Мінʼюст у суді "протистоятиме" поверненню на посаду ексчиновниці.

Справу надіслали ще на один розгляд до суду апеляційної інстанції.

Нагадаємо, журналісти hromadske повідомили, що колишній директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов, який зараз обіймає посаду головного інженера ЗАЕС, у 2014 році отримав російське громадянство.