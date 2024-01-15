Напад на квартиру журналіста-розслідувача Юрія Ніколова: поліція перевіряє факти погроз (відео)

На запитання журналістів, чи не пов’язує головний редактор сайта "Наші гроші" Юрій Ніколов інцидент під дверима його квартири з критикою влади, той відповів, що не виключає цього, бо колеги відразу після ефіру на "Українській правді" попередили — "чекай відповіді".

У понеділок, 15 січня, журналіст-розслідувач, співзасновник та редактор сайта "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що ввечері 14 січня невідомі намагалися потрапити до його квартири. Про це журналіст розповів у власному Facebook.

Він уточнив, що невідомі, які вимагали відчинити двері, лаялись і галасували, обклеїли двері квартири записками, зокрема з написом "зрадник", "ухилянт" та ін.

Фото: Facebook

"Жодних повісток чи офіційних документів вони не залишили. Сьогодні зі мною контактувало багато людей із влади і у них є розуміння, що це не були представники з ТЦК чи військкомату. Тобто це була тупа банальна провокація, яка мала на меті або дискредитувати мене, або натиснути на мене, ну або принаймні потролити мене", — розмірковує Ніколов.

При цьому журналіст наголосив, що інцидент вже активно поширюється в інформаційному просторі. Відразу після нападу на квартиру Ніколова, як пише журналіст, у телеграм-каналі "Карточный Офис" було розміщено пост, в якому невідомі "військові" стверджували, що вони приїхали на ротацію з передової, аби "передати повістку журналісту". Водночас такі самі провокативні пости опублікували ще два телеграм-канали — "Вертикаль" і "Джокер".

Пост у телеграм-каналі "Карточный Офис" Пост у телеграм-каналі "Джокер" Пост у телеграм-каналі "Вертикаль"

За словами Юрія Ніколова, наразі він подав заяву до Національної поліції про тиск на нього як на журналіста.

"Обіцяють, що справу буде відкрито сьогодні або завтра вранці. Як мені повідомили, в Офісі генпрокурора обіцяють взяти справу на контроль. Станом на зараз, я бачу нормальну роботу правоохоронців, вони роблять свою роботу. Тим більше, що вони самі ініціювали зв'язок зі мною сьогодні. Тобто відреагували на публічну частину історії", — зазначив він.

Що сталося напередодні

Раніше на одному з ефірів "Української правди" Юрій Ніколов назвав президента Володимира Зеленського "ухилянтом", заявивши, що як Верховний головнокомандувач той "ухилився від свого обов’язку очолювати країну, яка воює".

На запитання журналістів сайта "Детектор медіа", чи не пов’язує він інцидент під дверима його квартири з цими словами, Ніколов відповів, що не виключає цього, бо колеги відразу після того ефіру попередили — "чекай відповіді".

"Це розумово відсталі люди, які навіть не зрозуміли, що вони зробили цією провокацією. Вони одним махом ще більше закріпили наратив, що це відповідь чинної влади на мою критику президента. Це просто жах, оскільки ці люди показують Заходу, що в Україні можливо тиснути на людину, яка критикує президента", — припустив Ніколов.

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Голова правління ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін гадає, що швидкість, з якою "інформація з’явилася на лояльному Банковій каналі, може свідчити про причетність ОПУ".

Однак старша радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна зв’язок телеграм-каналу "Карточный Офис" з Офісом президента спростувала.

"Жодного зв’язку цей телеграм-канал з Офісом президента не має. Я сама тільки вийшла із зустрічі й прочитала ці новини, тому, мабуть, поки що немає чіткої позиції, яку я можу артикулювати, тим паче від імені Офісу. Але точно можу сказати: не пов’язуйте цей анонімний телеграм-канал або будь-який інший з Офісом президента. Це не відповідає дійсності", — сказала вона в ефірі "Радіо Свобода".

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомляв, що в центрі Києва, попри комендантську годину, працює заклад Boho Club. Поки в поліції не дізнались, що їм дзвонять журналісти, вони погрожували викликати представників військкомату.