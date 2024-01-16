У Польщі 18-річний підліток з України втратив на роботі 2 ноги: подробиці

Хлопець працював на підприємстві на договорі доручення, де його затягнуло в станок. Від висновків поліції залежатимуть дії прокуратури у справі.

У Польщі 18-річний хлопець з України втратив обидві ноги на робочому місці. Про це повідомляє rmf24.pl.

Надзвичайна подія сталася в населеному пункті Янково Кемпського повіту (Великопольське воєводство). 18-річний хлопець працював на меблевій фабриці. Того дня його просто затягнув промисловий станок для подрібнення деревини. Внаслідок цього українцю до колін відрізало ноги.

Підлітку вдалося вибратися зі станка.

Очевидці події викликали на місце медиків. Постраждалого доправили до медзакладу.

Нещасний випадок зараз розслідує поліція під процесуальним керівництвом прокуратури, також про нього повідомили Національну інспекцію праці.

Від висновків поліції залежатимуть дії прокуратури у справі. На цей час відомо, що молодий українець працював на підприємці на договорі доручення (umowa zlecenia).

Нагадаємо, що у Польщі українець ледь не помер, економлячи на ночівлі. Він вирішив переночувати на вулиці у авто і отримав обмороження.

Раніше повідомлялося, що у Польщі у ванній кімнаті без ознак життя знайшли 46-річну громадянку України. Жінка померла від отруєння чадним газом.