Xiaomi представила лінійку смартфонів Redmi Note 13: деталі релізу від АЛЛО

Компанія Xiaomi гучно заявила про себе в новому році, представивши 15 січня відразу п'ять нових хітів зі своєї найпопулярнішої серії:

Гаджети обіцяють стати проривом у середньому сегменті. Всі моделі отримали AMOLED-екрани з частотою оновлення 120 Гц і надтонкими рамками, а також камери з високою роздільною здатністю — до 200 Мп на основних модулях. І на цьому сюрпризи лінійки не закінчуються, адже головною фішкою камер смартфонів став зум до 4х без втрати якості, що раніше було доступним виключно в моделях верхнього цінового сегмента.

Redmi Note 13 Pro+ 5G — король середньобюджетного класу

Флагманська модель оснащена 6,67-дюймовим вигнутим дисплеєм із роздільною здатністю 2712x1220 точок. Використовується захисне скло Corning Gorilla Glass Victus — воно здатне витримувати падіння з висоти до 2 метрів. Екран може похвалитися піковою яскравістю 1800 ніт. Завдяки цьому зображення буде чітким навіть при прямих сонячних променях.

Смартфон працює на новому 8-ядерному чипсеті MediaTek Dimensity 7200-Ultra. 4-нм техпроцес забезпечує високу продуктивність та енергоефективність. Підтримується гіперзарядка потужністю 120 Вт — акумулятор ємністю 5000 мА-год заряджається за 19 хвилин.

Основну камеру з матрицею 200 Мп доповнили подвійною стабілізацією зображення – оптичною та цифровою (OIS+EIS). Камера саме цієї моделі стала рекордсменом зуму у своєму класі – 4х без втрати якості! Також модель отримала ультраширококутний об'єктив 8 Мп та макрокамеру 2 Мп, щоб знімати зблизька.

Дизайн смартфона виконаний у Fusion-стилі. Доступні кольори:

Fusion Purple;

Fusion Black;

Fusion White.

Корпус захищений від вологи та пилу за стандартом IP68. Підтримуються актуальні стандарти зв'язку: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.

Redmi Note 13 Pro і Redmi Note 13 Pro 5G — все, що потрібно користувачеві

За якістю екрана ці моделі не відстають від версії Pro+, проте всередині 4G-моделі встановлено чипсет Helio G99-Ultra, а модель із підтримкою 5G отримала процесор Snapdragon 7s Gen 2. Камери – такі ж, що й у старшій моделі, і також оснащені подвійною стабілізацією зображення – оптичною та цифровою (OIS+EIS). Як і старша модель, ці дві "прошки" отримали можливість знімати із зумом до 4х без втрати якості.

Ємність акумулятора становить 5000 мА-год у звичайній версії та 5100 мА-год — у 5G-моделі. Турбозарядка потужністю 67 Вт дає змогу повністю зарядити смартфон за 45 хвилин.

Кольорові варіанти Redmi Note 13 Pro:

Midnight Black;

Forest Green;

Lavender Purple.

Доступні забарвлення Redmi Note 13 Pro 5G:

Midnight Black;

Ocean Teal;

Aurora Purple.

Корпус має захист від бризок і пилу за стандартом IP54.

Redmi Note 13 і Redmi Note 13 5G — ідеальний вибір у середньому ціновому сегменті

Базова модель серії постачається з аналогічними старшим моделям діагоналлю та типом матриці. Однак має меншу роздільну здатність — Full HD+, а для захисту використовується скло Gorilla Glass 3.

Якщо ви гадаєте, що виробник "обділив" головною фішкою молодші моделі серії, то помиляєтеся: навіть ці смартфони мають можливість робити знімки із зумом без втрати якості, проте максимальне наближення для них – 3х.

Інші характеристики включають:

8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 685;

108-мегапіксельний сенсор Samsung HM6 як основний модуль;

акумулятор ємністю 5000 мА-год із підтримкою швидкої зарядки 33 Вт.

Корпус смартфона захищений від бризок і пилу за стандартом IP54.

Redmi Note 13 5G має ті самі характеристики, проте в пристрої використовується чип Dimensity 6080, а захист екрана міцніший завдяки склу Gorilla Glass 5.

Ціни та доступність

Продажі серії Redmi Note 13 вже стартували. Ціни починаються від 8 999 ₴ за базову модель 6/128 ГБ. Ознайомитися з доступними конфігураціями можна на сайті АЛЛО.