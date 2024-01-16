Били ногами по голові: на Київщині сталася жорстока бійка між дівчатами-підлітками (фото)

Правоохоронці кажуть, що вже встановили особи підлітків та спілкуються з ними. Представники місцевої влади також заявили, що до батьків дітей направлять комісії та перевірять умови домашнього виховання.

На Київщині між двома неповнолітніми дівчатами конфлікт переріс у жорстоку бійку. Одна дівчина била суперницю ногами по голові при інших неповнолітніх, які знімали це на відео. Відповідні кадри інциденту опублікували у місцевому Telegram-каналі.

Зазначається, що інцидент стався у місті Тетіїв Білоцерківського району. Як можна побачити на відео, за бійкою спостерігала група осіб.

Фото: Скриншот

Одна з дівчат зняла свою куртку та напала на іншу дівчину, яка стояла поруч. Вона повалила потерпілу на землю та вдарила декілька разів по голові. Коли та почала захищатися, на допомогу нападниці прийшов хлопець.

Фото: Скриншот

З опублікованих кадрів можна побачити, що нападниця вдарила іншу дівчину спочатку руками по голові, після чого встала та почала бити ногами.

Реакція місцевої влади та правоохоронців

У Тетіївській міській раді відреагували на цей інцидент. За словами голови Тетіївської ОТГ Богдана Балагури, бійка сталася між неповнолітніми, які навчаються у Ліцеї №4, ще 12 січня.

У громаді терміново проведуть засідання щодо цього інциденту. Також підготують рекомендації, які необхідно прийняти для понесення винними відповідальності за вчинене. Серед іншого, до батьків дітей направлять комісії та перевірять умови домашнього виховання.

Богдан Балагура також наголосив, що жорстокість та булінг є неприйнятними та вимагають негайної реакції.

У поліції Київської області повідомили, що про інцидент дізналися під час моніторингу соцмереж, де було опубліковане відео бійки. Правоохоронці розшукали батьків дівчини та почали перевірку.

За інформацією слідства, конфлікт виникнув між 14-річними дівчатами. Потерпіла дівчина пройде судово-медичну експертизу для встановлення ступеня ушкоджень. Наразі розслідування проводиться за фактом побоїв та мордування.

Нагадаємо, у вересні в соцмережах опублікували відео, як на Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами учня перед іншими дітьми. У школі коментували інцидент та зазначали, що раніше на викладача ніхто не скаржився.