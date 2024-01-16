Колишній мер Ірпеня Карплюк виявився нев'їзним до США - ЗМІ

Екс-меру Ірпеня Володимиру Карплюку минулого тижня скасували візу для в'їзду до США, пише "Апостроф".

Так, за словами політолога Мар'яна Ощановського, це може бути пов'язане з "корупційним шлейфом", який нібито має колишній міський голова, йдеться в матеріалі.

"Колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк… виявився фактично нев'їзним до Сполучених Штатів. Він із родиною вилетів з Іспанії, але вже в США їм скасували всі візи та розгорнули назад", — повідомив Ощановський 16 січня.

Політолог стверджує, що Карплюк налагоджував відносини з американським бізнесом (коли був мером Ірпеня, він домовився про побратимство з містом Мілуокі у Вісконсіні) та проводив піар-компанії.

"Історія з Карплюком – ще один показовий кейс – настає момент, коли американці перестають заплющувати очі, навіть на такі незначні постаті, як Карплюк", – написав Ощановський.

Як розповідає видання, політолог згадує, що проти Карплюка відкрито десятки кримінальних справ про корупцію, а нещодавно розпочався судовий процес у справі про махінації з бюджетними коштами у 2016 році, коли підконтрольне Карплюку КП "Ірпіньжитлоінвестбуд" отримало гроші на створення проектної документації на будівництво парку "Центральний", який вже було збудовано.

Також Ощановський нагадує, що Карплюка було помічено в секті "АллатРа", яку в листопаді 2023 року Служба безпеки України викрила на виправданні російської агресії.

В матеріалі зазначено, що з останніх скандалів, у яких було помічено Карплюка – несанкціонований видобуток піску з річки Ірпінь для будівництва котеджного містечка (Карплюк – співзасновник, пишуть журналісти) на земельній ділянці, яка є предметом кримінальної справи.