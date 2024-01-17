"Метінвест" Ахметова за рік сплатив до бюджету України близько 15 млрд грн податків

Компанія "Метінвест" Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у 2023 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів. Про це йдеться у офіційному звіті компанії.

Серед найбільших за обсягом відрахувань — єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн, податок на прибуток — 3,2 млрд грн, та податок на доходи фізичних осіб — понад 3 млрд грн.

Українські підприємства "Метінвесту" торік збільшили плату за землю майже на 10% проти 2022 року — до 1,2 млрд грн. Також зросли виплати екологічного податку — до 608 млн грн. Вагомим джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України у 2023 році стала плата за користування надрами в розмірі 2,2 млрд грн.

"Ми пережили ще один надважкий рік війни. Незважаючи на проблеми з завантаженням активів і морську блокаду, незважаючи на втрату контролю над активами в Маріуполі, зупинення АКХЗ і значне зниження кількості персоналу через війну, Метінвест, як і раніше, залишається одним із найбільших платників податків в Україні. Відмова від належних компанії за законодавством податкових пільг дала змогу спрямувати додаткові кошти на ті напрями, де це потрібно найбільше. Ми продовжуємо підтримувати українців та армію на шляху до перемоги та закликаємо кожен бізнес доєднатися і через податки, донати, допомогу ЗСУ та мирним мешканцям підтримувати Україну в час випробувань, який ми всі переживаємо зараз", — заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні вже 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн – допомога бійцям в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Це робить компанію найбільшим приватним донором ЗСУ.

Нагадаємо, у 2022 році компанія "Метінвест" сплатила до держбюджету понад 20 млрд грн податків. Таких цифр вдалося досягнути завдяки роботі втрачених наразі гігантів "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, та Авдіївського коксохіму.