Схема на десятки мільйонів: стали відомі деталі контракту КНУ ім. Шевченка з Міноборони, - ЗМІ

Після скандалу з непрозорими угодами на харчування армії з боку структур Світлани і Ігоря Гринкевичів, журналісти-розслідувачі видання "Наші гроші" вказали на ще один великий контракт з ознаками значного завищення цін. Йдеться про харчування курсантів Міністерства оборони в університеті ім. Шевченка в Києві, де місцевий ректор Володимир Бугров, як вважають журналісти, завищує ціни на окремі позиції ледь не в два рази у порівнянні з ринковими, а оплачується це з державного бюджету через оборонне відомство, йдеться в матеріалі "Наші гроші".

Журналісти розписали цінову сітку у КНУ, це: 333 гривні за хека замороженого (у "Трейд лайнс рітейл" Світлани Гринкевич та сама позиція – 120 гривень), 41,41 грн за хліб житній (у Гринкевичів – 13 грн), 8 грн за питну воду (у Гринкевичів – 5,5 грн), 180 грн за консерви з яловичиною (у Гринкевичів – 100 грн) тощо.

Таким чином, контракт, що буде діяти до 31 березня 2024 року, може включати в себе завищені у півтора-два рази ціни навіть у порівнянні з відверто корупційними оборудками, зазначається в матеріалі. А загалом в рамках угоди керівництво КНУ отримає із бюджету 51,45 млн гривень.

Також розслідувачі додали, що університети отримали свої контракти "взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів", тобто КНУ "виставило військовим прайс, який міністерство змушене оплачувати".