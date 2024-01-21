"Обдурив" банкомат на 90 тисяч грн: в Ужгороді чоловіка засудили до двох років за шахрайство

Житель Ужгорода зумів поповнити банківський рахунок на велику суму, не вносячи жодних коштів. Суд засудив його до двох років іспитового строку.

В Ужгороді чоловіка засудили до двох років іспитового строку за те, що він поповнив свій банківський рахунок на 90 тисяч грн, не вносячи до банкомату жодних коштів. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на вирок Ужгородського міськрайонного суду.

За інформацією ЗМІ, житель Ужгорода в листопаді 2021 року "обдурив" банкомат "Ощадбанку". Чоловік поповнював банківську карту, яку видав інший банк. У матеріалах суду йдеться про те, що системою надсилався запит на VISA і далі в банк-емітент для дозволу виконання операції.

Після того, як від банку-емітента було отримано відповідь, що підтверджує успішне поповнення карткового рахунку, на банкомат надходило повідомлення про успішну операцію з боку банку-емітента та команда прийняти готівку.

"Під час опрацювання даних, отриманих від банку-емітента, банківська платіжна картка, яку використовував чоловік, відхилила операцію з помилкою опрацювання чіпом картки. Купюри, які останній вносив, які не потрапили до депозитної касети банкомату, повернулися разом із карткою власнику, а грошові кошти, своєю чергою, з урахуванням факту успішної операції з поповнення рахунку клієнта від АТ "Державний ощадний банк України" зарахувалися на рахунок банківської платіжної картки у розмірі відповідно до суми поповнення", — ідеться в матеріалах суду.

Так чоловік за три місяці поповнив свій рахунок на понад 90 тисяч гривень. Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 190 КК України та засудив до двох років іспитового строку. Також він має повернути банку майже 92 тисячі гривень матеріальної шкоди.

На суді підозрюваний провину визнав і пообіцяв повернути гроші.

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