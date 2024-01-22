Скандал у Федерації боксу. Спортсмена зняли з міжнародних змагань через ймовірне вживання наркотиків, - ЗМІ

Учасника збірної України з боксу, чемпіона країни у вазі до 92 кілограмів Аркадія Карцана дискваліфікували з міжнародних змагань в Угорщині через ймовірне вживання наркотиків. Про це йдеться в матеріалі "Фактів". Фінал турніру відбувся у суботу, 21 січня.

Як стверджується, упродовж кількох днів Аркадій Карцан знаходився у неадекватному стані. Можливо, це пов’язано з вживанням наркотиків. Він записував селфі й публікував відео у сторіс в Instagram.

"Його зняли з турніру і зачинили в номері. Викликали мати, щоб вона його забрала", — розповів на умовах анонімності один з членів делегації.

Увесь час на змаганнях збірну супроводжував Кирило Шевченко, президент федерації боксу. Він неодноразово публічно виступав із критикою вживання наркотиків. Цей інцидент дискредитує спортивну організацію та весь український спорт.

Кирило Шевченко ситуацію замовчує. Немає також жодних коментарів від в.о. міністра спорту Матвія Бідного.