"Усе це політика": на подвір'я закарпатського депутата прилетіла граната (фото)

За даними ЗМІ, йдеться про Георгія Горвата. Минулого року на паркуванні підпалили машину, на якій він їздив.

Уночі на подвір’я депутата Закарпатської обласної ради прилетіла граната. Про інцидент 23 січня повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Приблизно о 4:00 ранку охоронець приватного будинку в Мукачеві почув вибух на подвір’ї та натиснув на "тривожну кнопку". На місце виїхали поліціянти й з’ясували, що господар помешкання — місцевий депутат.

За даними слідства, невідома особа закинула на територію двору гранату. Снаряд вибухнув, але ніхто не постраждав.

Фото з місця подій Фото: Національна поліція Фото з місця подій Фото: Національна поліція

Слідчі порушили справу про умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

В УНІАН" із покликанням на власні джерела проінформували, що йдеться про депутата від "Батьківщини" Георгія Горвата.

Із листопада 2023 року він є головою постійної комісії облради з питань екології та використання природних ресурсів, агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою. Також політик керує державним підприємством "Диспетчерська служба пасажирських перевезень".

Фото Георгія Горвата Фото: Георгій Горват / Facebook

Депутат, на чиє подвір’я кинули гранату, поділився припущеннями щодо мети зловмисника.

"Я вважаю, що все це політика. Думаю, що це комусь вигідно, адже наразі відбуваються зміни в політичних колах міста, області й узагалі країни. Сьогоднішній інцидент тягнеться від ситуації з підпалом автомобіля. Сподіваюся, що слідство з’ясує всі обставини", — заявив він.

Навесні 2023 року машину Горвата підпалили на паркуванні одного з закладів Мукачева. З’ясувалося, що згорілий Mercedes належав дружині депутата, але в той день за кермом був саме він.

Згодом правоохоронці знайшли палія. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, якого раніше вже судили.

Нагадаємо, в Умані чоловік напав із ножем на військового. За даними прокуратури, чоловіки сварилися на автобусній зупинці, а потім один із них витягнув ніж і вдарив опонента в живіт.

22 січня сталася трагедія в Лимані. За даними ДБР, військовослужбовець Нацгвардії вбив чотирьох осіб — двох жінок і двох правоохоронців.