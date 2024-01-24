"Війна погіршила здоров'я українців" – Михайло Назарчук, СК ВУСО

Війна в Україні поступово знижує якість здоров’я українців. Кількість звернень до медичних асистансів страхових компаній зростає, а скарги здебільшого стосуються проблем з нервовою системою. Детальніше про це розповів Голова наглядової ради СК ВУСО Михайло Назарчук в інтерв’ю "Мінфіну".

Михайло Назарчук розповідає, що загалом українці звертаються до лікарів лише за крайньої потреби. Статистика свідчить про те, що лише 4 з 10 осіб проходять щорічний медичний огляд. 50% громадян звертаються до фахівців лише у випадку, коли захворювання почне приносити сильний дискомфорт у життя.

"Якщо порівнювати листопад 2021 року та листопад 2023 року, то кількість застрахованих збільшилася в 5 разів, а кількість страхових випадків стала більша в 10 разів – 2 983 звернень в листопаді 2021 року проти 29 060 запитів у листопаді 2023 року. Тобто, можна сказати, що частота звернень у довоєнному періоді в пропорційному перерахунку на кількість застрахованих була вдвічі менша. Кількість звернень застрахованих до медичного контакт-центру VUSO в 4 кв. 2023 р. складає в середньому 2 800 на день, які своєю чергою генерують в середньому організацію 4 500 послуг на день", – каже Михайло Назарчук.

Також Назарчук додає, що переважна кількість звернень припадає, зазвичай, на послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги (консультації лікарів, діагностичні послуги, забезпечення медикаментами), але також можна спостерігати поступове зростання звернень по проф. оглядах та додаткових послугах: лікувально-профілактичні масажі, фізіотерапія тощо.

"Це пов’язано в першу чергу зі зміною структури захворюваності. Якщо раніше переважною групою захворювань були захворювання органів дихання, то зараз на перший план виходять захворювання нервової системи, кістково-м’язової системи та органів травлення, що, на нашу думку, безпосередньо пов’язано із хронічним стресом, в якому перебувають наші громадяни через війну", – коментує Голова наглядової ради СК ВУСО М. Назарчук.

Він зауважив, що для компанії VUSO, як і для всіх страховиків, війна стала викликом. Навіть 24 лютого 2022 року фахівці контакт-центру попри все надавали необхідну допомогу. Медичний асистанс працює цілодобово і так було навіть в період зимових блекаутів 2023 року, адже в компанії працюють оператори з-за кордону. Це дало можливість безперервно продовжувати роботу. Швидкість організації медичних послуг та медикаментів в таких умовах – до 1 години, при цьому 40% цих задач закривається у термін до 30 хвилин.

Довідка. СК VUSO – компанія з українським капіталом, створена у 2001 році. За період своєї діяльності страховик зарекомендував себе як надійного гравця на ринку страхування, про що говорить чинний рейтинг фінансової стійкості uaAA, присвоєний рейтинговим агентством "Стандарт-Рейтинг". ВУСО спеціалізується на моторному, медичному, туристичному страхуванні як для корпоративних клієнтів, так і приватних осіб.

СК "ВУСО" у своїй роботі дотримується вимог чинного законодавства. На сьогодні в компанії оформлено 50 ліцензій: 17 на добровільні та 33 на обов’язкові види страхування. Для зручності клієнтів працюють 34 представництва, 2 філії та понад 20 центрів агентських продажів у всіх регіонах нашої країни. VUSO є повним членом Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ), Київської Торгово-Промислової палати, Національної асоціації страховиків України та Ядерного страхового пулу України. У липні 2023 року Національний банк підтвердив прозорість структури ПрАТ "СК "ВУСО".

"VUSO" – сучасний страховик із якісними продуктовими рішеннями. Вже багато років поспіль компанія посідає лідерські позиції у напрямку інтернет-страхування, зокрема саме СК "VUSO" першою запровадила систему продажів електронних полісів, що дозволяє оформити страховку не виходячи з дому. Одна з найсильніших сторін ВУСО – швидке та якісне формування IT-рішень завдяки наявності inhouse-розробки, яку провадять висококваліфіковані фахівці компанії.