Через нові ціни на продукти для ЗСУ у Міноборони може статися новий скандал, — експерт

Міністерство оборони України може зіштовхнутись із новим репутаційним скандалом, пов’язаним із харчуванням для Збройних Сил України. На цей раз – через те, що МО вимагає у постачальників закуповувати продукти для ЗСУ за уже не існуючими цінами, тобто такими, які "були актуальними минулого року або ще раніше, а зараз таких цін просто немає". На цьому наголошує політолог Олексій Голобуцький, який порівняв ціни із контрактів МО із реальними цінами на продукти, які зараз актуальні в Україні, повідомляє видання "Апостроф".

"Я скажу дуже непопулярну річ: деякі постачальники вимушені економити на продуктах для захисників, бо в таку ситуацію їх ставить саме Міністерство оборони", — заявив Голобуцький.

Відповідно, наголошує він, це може позначитися передусім на якості харчування, яке потрапляє на стіл українським захисникам.

Олексій Голобуцький пише: "Заступник міністра оборони днями навідався з раптовою перевіркою на склади деяких військових частин на Сході країни, бо звідти була інформація про неякісну їжу для військових. Чиновник побачив гнилі банани, інші неякісні продукти, покивав пальцем у бік постачальників, пригрозив їм штрафами і поїхав."

Голобуцький вважає, що саме Міноборони створює такі умови, занижуючи на аукціонах ціни на продукти.

Експерт пропонує подивитися ціни на аукціоні МО від 4 січня і порівняти ціни на продукти з цього аукціону з реальними ринковими цінами. Щоденною фіксацією цін по основних супермаркетах займається портал Мінфін. Також є свіжа стаття із цінами на продукти в газеті "Голос України", яка є офіційним виданням Верховної Ради. Отже:

Картопля: контракт МО – 6 грн/кг, Голос України – 12-20 грн/кг, Мінфін — 24,40 грн/кг

Капуста білокачанна: контракт МО – 12,6 грн/кг, Голос України – 15 грн/кг, Мінфін – 15,34 грн/кг

Макарони: контракт МО – 25,50 грн/кг, Голос України – 27-28 грн/кг, Мінфін – 28 грн/кг

Яйця: контракт МО – 4,8-4,92 грн/шт, Голос України – 9 грн/шт, Мінфін – 6,3 грн/шт

Свинина: контракт МО – 82,5-218 грн/кг, Голос України – 200-250 грн/кг, Мінфін – 166,47-231,42 грн/кг

"Постачальники продуктів звертались в МО з проханням збільшити граничні ціни в тендерах і наблизити їх до реальних ринкових, які зараз існують в природі. Але в Міністерстві оборони відповідають категоричними відмовами і кажуть, що граничні ціни змінювати не будуть. Навіть, до речі, попри зростання інфляції, зафіксоване Держстатом" — пише експерт.

"Вангую, що постачальники тепер ще активніше думатимуть, на чому можна зекономити… Це не смішно, бо стосується харчування українських захисників, які заслуговують на найкращі умови", — підсумував Голобуцький.