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Хлопця блогерки Пренткович помітили на Мальдівах: подробиці скандалу (фото, відео)

Анастасiя Андрусяк
Фото: Instagram | Андрій Гонковський і Таня Пренткович

Андрій Гонковський стверджує, що "не прикривався волонтерством" для того, щоб відпочити на Мальдівах. За його словами, він виїхав до Польщі, щоб провести захід, проте організатори перенесли дату і в нього з'явилися "вільні дні".

Хлопець української блогерки Тані Пренткович, на яку в Instagram підписано понад 1,1 мільйона користувачів, був помічений на Мальдівах. Відповідне відео опублікував користувач TikTok із ніком instaword1_reserve 24 січня.

У публікації йдеться, що Андрій Гонковський виїхав з України як волонтер.

Андрій Гонковський на Мальдівах
Фото: Скриншот

У коментарях багато користувачів обурилися тим фактом, що чоловік вирушив відпочивати на Мальдіви під час повномасштабної війни.

Коментарі під відео з Гонковським
Фото: Скриншот
Коментарі під відео з Гонковським
Фото: Скриншот
Коментарі під відео з Гонковським
Фото: Скриншот

Що каже Пренткович

Незабаром після того, як згадані кадри з'явилися в Мережі, користувачка Instagram на ім'я Валерія опублікувала листування з Пренткович, у якому блогерка заявила, що її чоловік перетнув кордон на законних підставах.

"Його б не випустили за кордон, якби він не зробив стільки добрих справ. Ви знаєте, що виїзд зараз складний, і всі документи про куплені авто, автобуси тощо з власних грошей дають змогу перетинати кордон, тому що це і називається волонтер", — написала блогерка.

Листування передплатниці з Пренткович
Фото: Instagram
Листування передплатниці з Пренткович
Фото: Instagram
Листування передплатниці з Пренткович
Фото: Instagram
Листування передплатниці з Пренткович
Фото: Instagram

Пізніше Пренткович прокоментувала листування з підписницею.

"Це була моя перша реакція! Реакція захисту! Імпульсивно та емоційно я захищала кохану людину. Також приношу вибачення за цю комунікацію", — написала вона.

Пренткович про листування з передплатницею
Фото: Скриншот

Крім того, Пренткович визнала, що поїздка її партнера на Мальдіви була помилкою. За її словами, це було неправильно по відношенню до інших людей і сімей.

"Нам дуже шкода, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів і бізнес, які постійно роблять багато для допомоги країні та за потреби виїжджають за кордон! Наш вчинок — це тільки наша відповідальність і ми в жодному разі не хотіли комусь нашкодити!" — зазначила блогерка.

Пренткович прокоментувала скандал
Фото: Скриншот

Що каже Гонковський

Андрій Гонковський підтвердив в Instagram Stories, що на відео дійсно зображений він. При цьому чоловік стверджує, що "не прикривався волонтерством" для того, щоб відпочити на Мальдівах.

Гонковський визнав, що відпочивав на Мальдівах
Фото: Скриншот

За словами Гонковського, на 11 січня у нього був запланований захід для українських підприємців у Польщі, однак, коли він прибув до Варшави, організатори змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів.

"І відповідно в мене були вільні дні. У цей час моя дружина летіла на відпочинок із нашими дітьми. І так, я вирішив кілька днів провести з ними. Можливо, даремно. Можливо, помилково. Але вже як є", — сказав він.

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Гонковський також підкреслив, що після відпочинку повернувся до Польщі, де провів запланований захід.

"І ми згенерували 450 тисяч гривень за останні кілька тижнів. Уже на них куплено два дрони і відправлено хлопцям на фронт", — заявив Гонковський.

Нагадаємо, 25 січня українська блогерка Анна Алхім потрапила в скандал, опублікувавши відео на алеї пам'яті загиблих героїв у Хмельницькому під російську музику.

Раніше, 31 грудня, співробітники СБУ провели бесіду з блогеркою і співачкою Аліною Масловою, яка проживає в Москві і приїхала із сім'єю відпочивати в українські Карпати.