Хлопця блогерки Пренткович помітили на Мальдівах: подробиці скандалу (фото, відео)

Андрій Гонковський стверджує, що "не прикривався волонтерством" для того, щоб відпочити на Мальдівах. За його словами, він виїхав до Польщі, щоб провести захід, проте організатори перенесли дату і в нього з'явилися "вільні дні".

Хлопець української блогерки Тані Пренткович, на яку в Instagram підписано понад 1,1 мільйона користувачів, був помічений на Мальдівах. Відповідне відео опублікував користувач TikTok із ніком instaword1_reserve 24 січня.

У публікації йдеться, що Андрій Гонковський виїхав з України як волонтер.

Андрій Гонковський на Мальдівах Фото: Скриншот

У коментарях багато користувачів обурилися тим фактом, що чоловік вирушив відпочивати на Мальдіви під час повномасштабної війни.

Коментарі під відео з Гонковським Фото: Скриншот

Коментарі під відео з Гонковським Фото: Скриншот

Коментарі під відео з Гонковським Фото: Скриншот

Що каже Пренткович

Незабаром після того, як згадані кадри з'явилися в Мережі, користувачка Instagram на ім'я Валерія опублікувала листування з Пренткович, у якому блогерка заявила, що її чоловік перетнув кордон на законних підставах.

"Його б не випустили за кордон, якби він не зробив стільки добрих справ. Ви знаєте, що виїзд зараз складний, і всі документи про куплені авто, автобуси тощо з власних грошей дають змогу перетинати кордон, тому що це і називається волонтер", — написала блогерка.

Листування передплатниці з Пренткович Фото: Instagram

Листування передплатниці з Пренткович Фото: Instagram

Листування передплатниці з Пренткович Фото: Instagram

Листування передплатниці з Пренткович Фото: Instagram

Пізніше Пренткович прокоментувала листування з підписницею.

"Це була моя перша реакція! Реакція захисту! Імпульсивно та емоційно я захищала кохану людину. Також приношу вибачення за цю комунікацію", — написала вона.

Пренткович про листування з передплатницею Фото: Скриншот

Крім того, Пренткович визнала, що поїздка її партнера на Мальдіви була помилкою. За її словами, це було неправильно по відношенню до інших людей і сімей.

"Нам дуже шкода, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів і бізнес, які постійно роблять багато для допомоги країні та за потреби виїжджають за кордон! Наш вчинок — це тільки наша відповідальність і ми в жодному разі не хотіли комусь нашкодити!" — зазначила блогерка.

Пренткович прокоментувала скандал Фото: Скриншот

Що каже Гонковський

Андрій Гонковський підтвердив в Instagram Stories, що на відео дійсно зображений він. При цьому чоловік стверджує, що "не прикривався волонтерством" для того, щоб відпочити на Мальдівах.

Гонковський визнав, що відпочивав на Мальдівах Фото: Скриншот

За словами Гонковського, на 11 січня у нього був запланований захід для українських підприємців у Польщі, однак, коли він прибув до Варшави, організатори змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів.

"І відповідно в мене були вільні дні. У цей час моя дружина летіла на відпочинок із нашими дітьми. І так, я вирішив кілька днів провести з ними. Можливо, даремно. Можливо, помилково. Але вже як є", — сказав він.

Гонковський також підкреслив, що після відпочинку повернувся до Польщі, де провів запланований захід.

"І ми згенерували 450 тисяч гривень за останні кілька тижнів. Уже на них куплено два дрони і відправлено хлопцям на фронт", — заявив Гонковський.

Нагадаємо, 25 січня українська блогерка Анна Алхім потрапила в скандал, опублікувавши відео на алеї пам'яті загиблих героїв у Хмельницькому під російську музику.

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