Юрій Сухов: "Всі мої клієнти зараз знаходяться на волі. І це багато про що говорить"

Ми звернулися до відомого адвоката, партнера юридичної компанії Arzinger, Юрія Сухова, щоб дізнатись більше про буденність юридичної праці, у якій багато історій, ніби з кіно. Резонансні справи, відносини з клієнтами, та чому професія адвоката – це більше мистецтво ніж гра за протоколом? Все це і не тільки у Фокусі, зараз.

Нещодавно виникло непорозуміння між вами та журналісткою відомого ЗМІ щодо резонансної справи Миколи Злочевського, екс-міністра екології. Ви, як колишній адвокат одного з обвинувачуваних, опублікували пост на своїй сторінці у Фейсбуці, де висловили свою думку про тези журналістки. Чи вважаєте ви, що журналістка порушила етичні стандарти, представивши однобічну інформацію про справу та не запитавши позицію захисту?

Справді, така ситуація виникла, та важливо розуміти, що мій пост відображає мій особистий погляд на справу.

Я добре знаю це кримінальне провадження і можу сказати, що не все було належним чином проведено на етапі досудового розслідування НАБУ, а також не було бездоганною позиція викривача. У своїй роботі захист дав докази того, що існувала провокація, яка була підтверджена експертними висновками, підґрунтям яких були матеріали, зібрані стороною обвинувачення. Якби суд дослухав цю справу до кінця, то ще невідомо, чи не виправдав би він тих людей, яких звинувачували у наданні хабаря.

Також, у цьому кримінальному провадженні виникли процесуальні проблеми: ще у квітні минулого року суд, не досліджуючи речові докази, а саме 5 мільйонів 950 тисяч доларів так званого "великого хабаря", не долучивши ці кошти до матеріалів судового провадження, прийняв рішення про їх перерахунок до ЗСУ, фактично позбавивши справу речових доказів. Це було свідоме і моральне рішення, але воно у подальшому позбавило суд доказів.

Щодо угоди клієнта — це було його особисте рішення. У антикорупційному трикутнику (НАБУ, САП, ВАКС) утворилась досить напружена атмосфера для підозрюваних/обвинувачених, що безперечно впливає на клієнтів. Інколи хтось хоче просто швидше завершити цю сагу, задля подальшого спокійного життя, навіть якщо у результаті несе втрати.

Що ви можете сказати про скандальну справу Голови Верховного суду Князєва і адвоката Горецького, якого ви захищали?

Щодо цієї справи, я не можу надати багато коментарів, оскільки вона ще не завершена. Якщо попередня (про яку ми згадували вище) вже завершена повністю, то в цій лише відбувається стадія досудового розслідування, і ще очевидно буде судовий розгляд. Я можу додати лише, що у громадському просторі з'явилися коментарі, ніби Горецький дав покази під тиском НАБУ чи САП чи когось іншого. Ця інформація не відповідає дійсності. Так, він дійсно допитувався, але покази не були обмовою когось.

Як ви захищаєте клієнтів у кримінальних провадженнях? Бо у вас у біографії багато складних публічних і неординарних справ.

Гучні і нестандартні справи є цікавим та корисним, але й одночасно важким досвідом, бо особисто я сприймаю на себе частину того болю і тих проблем, які стоять перед клієнтом. Кожна справа відбирає частинку мене, і коли вона завершується, у мене утворюється ніби порожнеча. Клієнти та їх справи стають частиною мого життя.

Деякі вважають, що адвокатська діяльність – це нудно і "за планом", але насправді тут потрібен креатив та здоровий авантюризм, особливо для досягнення успіху. Без творчого і неординарного підходу неможливо сформувати ефективну стратегію захисту. Плюс, у кожній справі є своя специфіка, і не було ще такого, щоб якийсь певний алгоритм завжди і для всіх спрацьовував. Постійно потрібен особистий-особливий підхід.

І ще важливий нюанс: команда людей, яка працює над провадженням з боку захисту, і клієнт мають бути на одній хвилі. У мене було кілька випадків, коли я змушений був відмовитися від захисту клієнта, оскільки ми не могли знайти спільної мови щодо стратегії. На жаль, часто люди хочуть усе і зараз, але так не може бути. Я завжди кажу, що захист у кримінальному провадженні – це війна нервів. Ці справи дуже непрості з точки зору психологічного і фізичного навантаження.

Чи був у вашій практиці захист клієнтів, які вважаються токсичними?

Я завжди ставився скептично до терміну "токсичний клієнт" у кримінальному праві, оскільки Конституція гарантує кожному право на захист, там немає розділення на токсичних та нетоксичних людей. Це суб'єктивне поняття: кожен має своє бачення. Адвокати, як і лікарі, беруть на себе обов'язок захищати людей і не можуть відмовлятися просто так, бо десь хтось щось сказав.

Закон визначає, коли ми можемо відмовитися від захисту клієнта: якщо не збігаються думки щодо позиції захисту, але це лише на стадії, коли вже здійснюється захист.

Для мене термін "токсичність" є неприйнятним. Це так само, коли ви приходите до магазину: там є товари й магазин відмовляє вам їх продати, адже це публічна пропозиція, тому й адвокати не можуть казати "ти токсичний, тому ми тебе не будемо захищати", це буде неправильно, такий підхід спотворює саму сутність інституту адвокатури.

А чи підтримуєте ви зв’язок із клієнтами після того, як закінчили справу?

Якщо сказати про фізичну можливість підтримувати зв’язок, то я справді маю таку можливість, адже жоден з моїх клієнтів (за всю мою практику) не утримується у в’язниці.

З невеликою кількістю колишніх клієнтів я підтримую зв’язок, тому що вони стали моїми друзями. Та й в принципі, якщо я десь перетнусь з колишніми клієнтами, то ми завжди можемо випити якийсь келих вина або каву, ми у гарному контакті.

Але для мене особисто найважливішим є той факт, що всі вони на волі. Це багато про що каже!

А як вам загалом працюється адвокатом, зважаючи на досвід у держслужбі?

Інколи колеги з правоохоронних органів не адаптуються в адвокатському середовищі і залишаються "правоохоронцями у душі". Я це і сам бачив, навіть у деяких своїх колегах.

Мені пощастило більше: я з правоохоронної системи пішов ще на початку двохтисячних років, на постійній основі адвокатством я почав займатися вже через майже 10 років після цього. Мій досвід дуже багатогранний, адже я працював не тільки у правоохоронній системі, а й в міграційній і в антикорупційній сферах, займався гуманітарними питаннями.

Цей досвід дозволяє мені розробляти нестандартні стратегії захисту клієнтів, оскільки я розумію, як працюють державні інституції та система правосуддя. Мені вдається використовувати свій державницький досвід для того, щоб найбільш ефективно захистити свого клієнта.

Якими резонансними справами ви займалися останній час?

Останнім часом я займав не дуже публічну позицію, але дійсно є про що сказати.

Зокрема, я майже 3 роки здійснював захист у згаданій справі щодо так званого хабаря заступнику генерального прокурора, керівника САП Холодницькому розміром у 6 млн доларів, яку пов’язують із Злочевським. Ще можна згадати справу відомої компанії Альтком і її керівника пана Олександра Тисленка. Альтком відома будівництвом об’єктів під час Євро 2012 і будівництвом доріг в Україні в подальші роки. До речі, я не бачу у цій справі перспективи обвинувального вироку суду. Так само я захищав адвоката Горецького у справі щодо колишнього голови Верховного суду Князєва. Є питання, пов’язані із тим, що Горецький вийшов зі справи по угоді, але це було рішення клієнта, і якщо клієнт задоволений таким результатом, то це так само добре.

Можу назвати ще два непростих кримінальних кейси, оскільки вони є певною мірою неадекватними, з точки зору претензій правоохоронців. Один, це закиди щодо порушення земельного та природоохоронного законодавства компанією MacPaw та її власником Олександром Косованом. Якщо памʼятаєте у минулому році був резонанс щодо проведених обшуків. Другий кейс,стосовно захисту власників холдингу Techiia та компанії WePlay Олега Крота та Юрія Лазебнікова. У цьому кейсі сторона обвинувачення навіть намагалася у Печерському суді Києва заарештувати клієнта із захмарною заставою, але її нападки виявились марними. Ці кейси певною мірою схожі із тими, які останнім часом викликали резонанс, через прагнення правоохоронців притягнути відомих бізнесменів до кримінальної відповідальності, проте вважаю їх безперспективними для сторони обвинувачення, адже претензії у них надумані. Є справи, які я не можу виносити у публічну площину, оскільки у них я залучений в ролі консультанта, але після їх розв’язки, я обов’язково надам коментарі.

Скажіть, у справі щодо 6 млн хабаря Злочевського нікого не засудили, чому так відбулось?

На етапі відкриття вона була розпіарена НАБУ. Така практика, а саме підняття галасу навколо справи, а також підвищення рівня її токсичності для суспільства і для суб’єктів, які притягуються до відповідальності, як на мене, застосовують для полегшення отримування відповідних рішень у судових інстанціях, адже ніхто не хоче заглиблюватись у токсичну справу. (Вибачте за таку кількість слова "токсичний").

Проте, у суді все виявилось неоднозначним і такий результат став найприйнятнішим.

При нагоді, хотів би порушити питання певного перебільшення НАБУ та й іншими правоохоронними органами з піаром, створенням токсичного середовища навколо кримінального провадження. На мою думку, таким чином вони намагаються компенсувати свої прорахунки та недостатньо досконалий підхід до розслідування справ. На жаль, інколи не тільки суспільство, а й судові інстанції ведуться на такі методи й не хочуть приймати зважене об’єктивне рішення і це, безумовно, ускладнює роботу захисту і змушує його враховувати зазначені фактори у формуванні захисних стратегій.