Експерт закликав АМКУ не допустити узгодження зміни власності компанії "Брокард" - ЗМІ

Після продажу росіянкою Володіною компанії "Брокард" в Україні жоден з правоохоронних органів не розпочав розслідування за фактом протизаконного відчуження майна. Антимонопольний комітет України не здійснив необхідних дій через купівлю компанії французьким інвестором. Про це написав Роман Портянко, аналітик ГО "Антикорупційний блокпост", йдеться у матеріалі "Фактів".

За його словами, за два роки війни компанія "Брокард" продовжує роботу, порушуючи закон.

"Росіянка Тетяна Володіна, власниця Брокард, переоформила свій бізнес на француза Філіпа Бенасена в розпал війни. Дана угода являється протизаконною, адже 3 березня 2022 Кабінет міністрів України схвалив постанову №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації"… У травні 2022 кіпрську компанію переоформлюють на французький холдинг Філіпа Бенасена. У вересні, попри заборону, відповідні правки вносять і в український реєстр", — стверджує Портянко.

За словами експерта, АМКУ в червні 2022 відмовив Бенасену в купівлі компанії Брокард в росіянки. Причина, яку АМКУ вказав, — розгляд таких справ відкладено до кінця військового стану. Після цього Бенасен нібито тричі збирав та подавав документи на отримання дозволу купівлі Брокарду. Останні заяви надійшли 18 грудня 2023 від Philippe Benacin Holding і ТОВ "Алькор и Ко".

"Французька компанія просить дозволили купити понад 50% в Indenon Holdings Limited та Nevioco Holdings Limited (м. Лімасол, Кіпр), яким належить мережа магазинів Брокард. Станом на 11.01.2024 заяви прийняті до розгляду, для опрацювання в АМКУ є 30 днів… Російський бізнес Тетяни Володіної, мережа "Л’этуаль", активно працює на окупованих територіях України. Зокрема, працює 6 магазинів в Криму, а також в Донецьку та Луганську. Дана компанія на території України працює та сплачує податки до казни країни агресора", — пише Роман Портянко.

Згідно з youcontrol, з 27 вересня 2022 компанією володіє Філіп Бенасен.

"Після протизаконного продажу росіянкою бізнесу в Україні, жоден з правоохоронних органів не розпочав розслідування за фактом протизаконного відчуження майна. Антимонопольний комітет України також сховав голову в пісок та не здійснив необхідних дій в зв'язку з тим, що компанія була придбана французом без згоди комітету", — каже експерт.

Він зазначив, що відповідно до вітчизняного законодавства, Бенасену загрожує штраф до 5% обороту компанії Philippe Benacin Holding за 2023 (до 250 тисяч доларів).

"Кабінет міністрів України підготував список компаній, які підлягають націоналізації, через зв'язки з росіянами. Проте в останній момент компанію Брокард було вилучено з цього списку… Дозволивши Володіній переоформити Брокард, держава втратила можливість конфіскувати її актив", — зазначив Портянко.

Як стверждують ЗМІ, продаж Brocard завершився ще 23 травня 2022 року, і про договір було проінформовано АМКУ. Попри заборону змін в реєстрації активів громадян РФ в Україні під час війни, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон" став громадянин Франції Філіп Бенасен.